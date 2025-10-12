10 profesiones en riesgo de desaparecer debido a la inteligencia artificial y cómo adaptarse a estos cambios Analizamos cómo se transformarán los empleos y las claves para que los trabajadores puedan reajustarse

Mar Georga Domingo, 12 de octubre 2025, 01:11 Comenta Compartir

El mercado laboral va a sufrir una transformación sin precedentes a causa de la inteligencia artificial. Los expertos ya hablan en términos de una cuarta revolución industrial. Mientras que Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica, declara lo siguiente: «La inteligencia artificial va a tener un impacto 70 veces superior al que tuvo la máquina de vapor». Emilio Soria Olivas, catedrático de la Universitat de València, define este fenómeno de la siguiente manera: «Básicamente estamos replicando la revolución industrial que automatizó los trabajos físicos sustituyendo animales y hombres por máquinas. Ahora estamos automatizando tareas cognitivas repetitivas».

Respecto a la cantidad de empleos que serán sustituidos por esta tecnología disruptiva, algunos profesionales se muestran más pesimistas que otros. Roman Yampolskiy, profesor de informática de la Universidad de Louisville, se posiciona como una de las voces más catastróficas: «En el año 2030, hasta el 99% de los puestos de trabajo podrían desaparecer o ser automatizados». Por su parte, Sam Altman, creador de ChatGPT y CEO de OpenAI, dice: «Estoy convencido de que muchos de los actuales empleados de atención al cliente que trabajan por teléfono o por ordenador perderán sus puestos de trabajo, y que la IA lo hará mejor».

Las 10 profesiones en riesgo y cómo serán transformadas por la IA

En esta ocasión, le preguntamos directamente a la inteligencia artificial por los empleos que se transformarán profundamente o que, directamente, desparecerán. ChatGPT arroja la siguiente lista de diez profesiones en riesgo de desaparecer o de automatizarse debido a la inteligencia artificial. Además, nos explica las razones de su transformación y los consejos para poder adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral, y de esta manera, no quedarse sin trabajo.

1. Operador de Call Center. Este grupo de profesiones incluye a los teleoperadores enfocados en las ventas y también a los agentes de atención al cliente que resuelven dudas.

¿Cómo se transformará? Este avance ya viene ocurriendo desde hace años. Cada vez más empresas integran asistentes virtuales y chatbots avanzados capaces de responder preguntas, dirigir llamadas y resolver problemas sin intervención humana.

¿Cómo adaptarse a estos cambios? No obstante, estos asistentes virtuales necesitan de una supervisión, así como de profesionales con la capacidad de entrenarlos. Para las tareas más complejas (manejo de conflictos, soporte técnico avanzado), los clientes seguirán necesitando de la atención humana. Además, es probable que los usuarios manifiesten una predilección y un requerimiento de ser atendidos por una persona humana, tal y como explica el profesor Roman Yampolskiy. Es por ello que ChatGPT recomienda una formación en atención al cliente más específica, como por ejemplo en informática o en resolución de conflictos.

2. Traductor de textos generales.

¿Cómo se transformará? Como su propio nombre indica, la traducción automática por parte de herramientas como Google Translate o DeepL seguirá perfeccionándose hasta sustituir textos sencillos. Pero sigue siendo imprecisa para todos aquellos documentos más complejos o técnicos, como es el caso de la literatura, los textos legales o jurídicos, y los científicos.

¿Cómo adaptarse a estos cambios? El chatbot de OpenAI recomienda que los traductores se especialicen en aquellas disciplinas en las que se requiere de una interpretación cultural o contextual, como la traducción literaria, legal o médica. Asimismo, augura que surgirá una nueva profesión, la revisión y corrección de traducciones generadas por IA. Del mismo modo, el mercado laboral favorecerá a todos aquellos trabajadores que tengan conocimiento en herramientas CAT (traducción asistida por computadora).

3. Auxiliar administrativo / Entrada de datos. Este apartado incluye un amplio grupo de profesiones, desde auxiliares administrativos de todo tipo hasta el especialista en entrada de datos (Data Entry). Este último es aquel que se encarga de transcribir y verificar la información en los sistemas digitales, gracias a su dominio de herramientas como el Excel o el Google Sheets.

¿Cómo se transformará esta profesión? Una de las características de la inteligencia artificial es la automatización, es decir, su capacidad de realizar tareas repetitivas. En este caso afecta al auxiliar administrativo y al especialista en entrada de datos porque la IA es capaz de introducir y transcribir información, archivar documentos y enviar correos en cuestión de segundos.

¿Cómo adaptar el currículum para poder seguir trabajando? ChatGPT explica que la solución reside en aprender a utilizar sistemas de gestión de sistemas administrativos modernos como los distintos CRM y ERP de cada sector. También, en adaptar el currículum siguiendo una perspectiva más estratégica, presentándose como un profesional capaz de analizar y entender los datos, además de introducirlos. Por último, recomienda la formación en habilidades blandas ('soft skills'): organización, gestión del tiempo y coordinación interdepartamental.

4. Cajero de supermercado.

¿Cómo se modificará la profesión de cajero de supermercado? Esta transformación ya es palpable. Cada vez es más común entrar en un supermercado y ver las máquinas de autopago que sustituyen a los cajeros. Según ChatGPT, esta situación no hará otra cosa que empeorar, haciendo que cientos de miles de empleos en todo el mundo desaparezcan.

¿Cómo adaptarse como empleado? El primer consejo es la migración hacia roles y puestos de empleo más enfocados a la supervisión o a las ventas. Esto es así porque los supermercados y las tiendas seguirán necesitando de personas que supervisen a estas máquinas y que procuren el correcto funcionamiento, así como resolución de incidencias. Asimismo, se seguirán necesitando de vendedores, perfiles más enfocados a la venta de servicios y productos dentro de una tienda. Los otros dos consejos son: capacitarse en el servicio al cliente personalizado y formarse en tecnologías relacionadas con el comercio electrónico o la logística de última milla.

5. Corrector de textos.

¿Cómo se transformará? Las herramientas de corrección de textos ya hacen uso de la inteligencia artificial para realizar esta tarea de manera rápida y precisa. Ejemplo de ello son Grammarly, Tirnka.ai y LanguageTool. Incluso las herramientas generales de IA incluyen esta función, como es el caso de MetaAI (integrada en el WhatsApp) o de ChatGPT.

¿Cómo adaptarse a esta transformación? Los textos pueden llegar a ser muy poderosos, porque pueden utilizarse para la persuasión, las ventas y para la creación de una marca personal. Los profesionales del copywriting ofrecen, no solo una corrección y revisión gramatical y ortográfica, sino que también una adaptación de estilo, coherencia y tono en función de las necesidades y los objetivos de los clientes. Más allá de esto, del mismo modo que sucede con la traducción, los textos técnicos y especializados como los documentos creativos, literarios, legales, científicos y académicos requieren de una persona humana que entienda su disciplina, su contexto y su perspectiva cultural.

6. Agente de viajes.

¿Cómo está evolucionando? Cada vez más herramientas como Booking o Google Travel ofrecen, no solo resultados a las búsquedas, sino también recomendaciones y un entorno donde poder realizar todas estas compras de manera rápida y fácil.

¿Cómo ajustarse a estos cambios? Las alternativas más creativas y originales seguirán siendo un servicio que interese a los clientes, aquellas experienciales, como los viajes personalizados, en grupo, de aventura, con accesibilidad, de lujo o de negocios. Además, ChatGPT aconseja que se ideen y utilicen estas herramientas digitales como un canal de ventas, no como una competencia.

7. Recepcionista.

¿Qué cambios está experimentando? El auge de empresas como Airbnb ha venido acompañado de la sustitución de los recepcionistas de hoteles por métodos de 'auto check-in'. Por si fuera poco, la aplicación móvil de Airbnb ya ofrece a los usuarios la opción de llegada autónoma, según la cual el huésped puede realizar la entrada al alojamiento sin necesidad de encontrarse con ninguna persona a su llegada. Los sistemas son amplios: reconocimiento facial, cajas con código, check-in digital y asistentes virtuales.

¿Qué consejos seguir para reajustarse? Al igual que ocurre con los teleoperadores de servicio al cliente, una opción viable es la de trabajar en el área de soporte administrativo o de incidencias. También cabe la posibilidad de migrar a roles más enfocados a la coordinación, la logística o la asistencia ejecutiva. Por último, la formación en sistemas CRM o de control de accesos también es bastante útil.

8. Periodista de noticias genéricas.

¿Cómo es su evolución? Se trata de una situación compleja porque, en la profesión del periodista, la inteligencia artificial se suma como un factor más dentro de una larga lista de condicionantes que han ido afectando al sector desde hace años. Respecto al impacto de la IA, ChatGPT lo tiene claro: los artículos simples y genéricos pueden ser fácilmente sustituibles por esta tecnología.

¿Qué no podrá sustituir la inteligencia artificial? La narrativa, el enfoque y la interpretación humana jamás podrá ser sustituida por una máquina. Tampoco ciertas especializaciones, como el periodismo de investigación, el análisis interpretativo o la opinión. Como explican Liz Corbin y Vicent Peyrègne en su artículo para LAS PROVINCIAS, «el público merece la verdad, no la interpretación que la IA haga de ella».

Newsletter

9. Contable.

¿Cómo se modificará? La contabilidad más básica y repetitiva ya se automatiza y seguirá haciendo con mayor fuerza en los próximos años. Softwares como QuickBooks, Xero, y SAP son capaces de realizar gran parte de la contabilidad rutinaria en cuestión de segundos y minutos.

¿Cómo sobrevivir a estos cambios? Ámbitos como el análisis financiero, consultoría fiscal o estrategia empresarial seguirán siendo relevantes, por lo que el trabajador puede llevar a cabo una paulatina migración hacia esos sectores. Por otra parte, aunque la contabilidad básica sea sustituida, la más avanzada seguirá requiriendo de profesionales humanos y expertos. Se valorará el conocimiento en softwares de contabilidad avanzada, en auditorías digitales y la certificación en normativas internacionales (NIIF, por ejemplo).

10. Repartidor o conductor de transporte.

¿Por qué se transformará? Esta última perspectiva es la que más se asemeja a la ciencia ficción. En ciertas ciudades, los vehículos autónomos y los drones están comenzando a sustituir a las personas, asumiendo tareas de reparto y de transporte, como por ejemplo la profesión de taxista en ciudades como San Francisco.

¿Cómo reajustarse a los cambios? Parte de estos empleos podrán readaptarse cara a la gestión logística, la optimización de rutas, las operaciones de última milla, el mantenimiento de flotas autónomas y en la supervisión de estos vehículos autónomos. No obstante, en el caso del transporte, la oferta de empleo es muy alta. Ejemplo de ello es Alemania, país que ha publicado recientemente más de 50.000 puestos de trabajo en el área de conductor.