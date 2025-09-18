Sam Altman, creador de ChatGPT, revela cuál será el primer trabajo sustituido por la inteligencia artificial El experto explica que este cambio sucederá pronto

Mar Georga Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:02 Comenta Compartir

El auge y desarrollo a pasos agigantados de la inteligencia artificial ya es una realidad. Su avance, cada vez más palpable y cercano a las personas -como es el caso de 'Meta AI'-, está reconfigurando el mercado laboral a una velocidad sin precedentes. Es por ello que este fenómeno ha encendido las alarmas, ante la posibilidad de que cientos de miles de empleos puedan verse transformados o incluso sustituidos por esta tecnología.

La inteligencia artificial: una revolución tecnológica sin precedentes

Pese a que la IA muestra un desempeño notable en ciertas áreas como la precisión numérica, el análisis financiero, la programación y la logística, la posibilidad real de que esta herramienta deje sin trabajo a una parte de la población es bastante remota. En todo caso, transformará el modelo laboral, creando nuevas profesiones y modificando otras tantas que se caractericen por la automatización.

No obstante, la inteligencia artificial sí que ejercerá un efecto directo sobre ciertos sectores, tal y como explica Sam Altman, el creador de ChatGPT. El empresario estadounidense ha señalado que esta transformación laboral afectará a todos los empleos que sean repetitivos, digitales y fácilmente automatizables. Es decir, aquellos en los que el valor humano pueda ser sustituido por algoritmos cada vez más sofisticados.

El primer puesto de empleo que será sustituido por la inteligencia artificial

"Estoy convencido de que muchos de los actuales empleados de atención al cliente que trabajan por teléfono o por ordenador perderán sus puestos de trabajo, y que la IA lo hará mejor", destaca el director ejecutivo de Open AI. Un ejemplo de esto se encuentra en los chats o conversaciones automatizadas, que ofrecen respuestas a las preguntas más frecuentes, e incluso resuelven incidencias de carácter leve.

De esta manera, el experto -respaldado por su posición como el director de una de las empresas más influyentes en el sector de la IA- confirma cómo se proyectará esta transformación tecnológica laboral. Las declaraciones de Sam Altman ofrecen una mirada cruda pero realista sobre el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el empleo y, según estima, el primer puesto que será reemplazado de manera inminente por esta tecnología inteligente.