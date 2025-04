Nuevo círculo azul en WhatsApp 'Meta AI': qué es y para qué sirve

Mar Georga Valencia Miércoles, 2 de abril 2025, 13:12 Comenta Compartir

Desde hace escasos días, un nuevo círculo de color azul ha emergido de manera repentina en la parte inferior-derecha de la pantalla móvil del WhatsApp. Para aquellos a los que no les aparezca todavía, seguramente sea porque no han actualizado la aplicación, o porque su modelo de teléfono móvil no es compatible con 'Meta AI'.

«El círculo azul de WhatsApp», cuyo nombre real es 'Meta AI' y anteriormente era conocido por el nombre de 'Llama 3.2', solo es compatible con dispositivos móviles iOS y Android; y puede ser utilizado tanto en WhatsApp como en Instagram y Messenger. Próximamente estará también disponible en navegadores web de escritorio y móvil, cumpliendo con la misma función de asistente personal que Gemini y Copilot.

Su lanzamiento en España ha sido un poco más tardío que en otras zonas geográficas, esto se debe a que las normas de protección de datos en Europa han frenado la llegada de la inteligencia artificial estadounidense. No obstante, los avances de la empresa Meta ya son una realidad en el continente.

El nuevo círculo azul de WhatsApp 'Meta AI' LP

Qué es el nuevo círculo azul de WhatsApp 'Meta AI'

Este aro tan colorido es, en realidad, una de las mayores novedades que ha desarrollado WhatsApp en los últimos años. La figura detrás de esta creación es Mark Zuckerberg, CEO de Meta y de las aplicaciones Instagram, Facebook, WhatsApp, Threads y Messenger. Este cambio se produce como una respuesta directa de Mark Zuckerberg ante la fiebre por la inteligencia artificial.

«El círculo azul de WhatsApp» o 'Meta AI' se trata de un 'chatbot' similar al de ChatGPT que tiene como objetivo responder preguntas y resolver todo tipo de dudas. El propio 'chatbot' se define a sí mismo de la siguiente manera: «Soy un gran modelo de lenguaje. Cuando me haces una pregunta o me proporcionas una puntuación, analizo lo que dices y te genero una respuesta relevante y exacta».

Es decir, siguiendo un formato conversacional, el 'robot' responde a todo tipo de preguntas y resuelve cuestiones de las temáticas más variadas. Se le pueden hacer preguntas sobre cultura general, cine, literatura, historia, tutoriales, guías, consejos, y un largo etcétera.

Ejemplos de preguntas para 'Meta AI'

La idea es que 'Meta IA' resuelva las mismas dudas que hace Google pero sin tener que estar inspeccionando los diferentes enlaces en busca de la información concreta y sin tener que salir de la aplicación de WhatsApp.

Estos son algunos ejemplos de preguntas que se le pueden hacer a 'Meta AI':

¿Podrías planificarme un menú semanal para dos personas con un presupuesto de 100€?

¿Qué alimentos son ricos en Omega 3?

¿Podrías decirme 7 recetas de pollo al horno?

¿Podrías darme 5 consejos para estudiar?

¿Podrías darme 5 consejos para ser más productivo?

¿Podrías realizar un itinerario de viaje de 3 días en Lisboa?

¿Qué ejercicios me recomiendas para ejercitar las piernas?

Ventajas y desventajas de 'Meta AI' y cómo eliminarlo

'Meta AI' utiliza los resultados de las búsquedas en internet para analizar la información, seleccionar aquella relevante y ofrecerla de manera sintetizada y resumida. Entre sus ventajas se encuentra la eficiencia y la gratuidad.

Por su parte, a modo de desventaja cabría señalar la falta de veracidad en las respuestas. Al basarse en los datos disponibles en la web, el 'chatbot' no verifica si la información ofrecida es correcta o no, tan solo la recoge y la resume.

Del mismo modo, si se le pregunta por la actualidad informativa o por la cartelera de la semana que viene, 'Meta AI' es incapaz de proporcionar una contestación ya que se basa en la información disponible desde la última actualización, a fecha de 31 de marzo de 2025.

Por último, para todos aquellos usuarios que se pregunten si se puede eliminar este círculo azul en WhatsApp, la respuesta es no, no se puede. Se trata de una función que aparece por defecto en todos los móviles y que no puede ser desactivada.