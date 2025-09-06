“Cada vez que aceptamos las cookies de una web entregamos fragmentos de nuestra vida” Álvarez-Pallete, expresidente de Telefónica, detalla cómo convertimos nuestros datos personales en una moneda de cambio digital

Mar Georga Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:54

José María Álvarez-Pallete, que ahora es presidente del Comité de Empleabilidad, Competencias e Impacto de la ERT (European Round Table for Industry), es 'Top Voice' en LinkedIn. Utiliza esta red social de manera asidua para reflexionar sobre la Inteligencia Artificial y el entorno global de los negocios.

En una de sus últimas publicaciones, el economista ha meditado sobre las cookies, ese concepto del que tanto se ha oído hablar en los últimos años pero que sigue siendo un interrogante para muchos.

Cada vez que aceptamos las cookies entregamos fragmentos de nuestra vida

El expresidente de Telefónica explica que cada vez que aceptamos las cookies en una página web: "entregamos fragmentos de nuestra vida (hábitos de consumo, ubicación, salud, emociones) y, a cambio, recibimos un servicio que nos es útil y que nos dicen que es gratis".

A lo que añade: "Pero si algo es gratuito, es porque el producto, en parte o en su totalidad, somos nosotros". De esta manera, el empresario aclara que los contenidos que consumimos en internet en realidad no son gratuitos, ya que proporcionamos nuestros datos personales a cambio de ellos.

Pero el problema, continúa explicando Álvarez-Pallete, no reside en este intercambio, sino en el desconocimiento que existe en la actualidad sobre el verdadero valor de los datos que estamos proporcionando.

"El problema es que no sabemos cuánto valen nuestros datos ni qué se hace realmente con ellos. No existe una etiqueta de precio pegada a nuestro historial de navegación ni una factura que muestre cuántas veces se revendió nuestro perfil publicitario", explica. En definitiva, "no sabemos cuánto valen nuestros datos".

Nuestros datos personales forman parte de un mercado ausente

En términos económicos, esto se conoce como mercado ausente. Lo que significa que "hay un bien valioso (nuestros datos) y una demanda potente (plataformas, anunciantes, aseguradoras), pero para nosotros, que somos la 'fabrica' del dato, el mercado sencillamente no aparece".

A esto se le suma otro problema: la falta de divulgación sobre este tema, lo que se traduce en que la mayoría de usuarios aceptan las 'cookies' de las páginas web sin ser conscientes de que en realidad están llevando a cabo una transacción económica.

La reflexión del economista -titulada 'La Economía de los Datos. El enigma del mercado ausente'- aborda una cuestión muy presente en la realidad de los ciudadanos, a la vez que evidencia la amplitud de la materia.

Álvarez-Pallete concluye que: "Salir de este bucle exige tres cambios: derechos claros sobre nuestros datos (soberanía digital para individuos), intermediarios de confianza que nos representen en la negociación (gestores de datos) y transparencia sobre cómo se fijan los precios. Algo que hoy prácticamente no existe. Nuestros datos tienen valor. Quizás ha llegado la hora de que dejen de formar un mercado ausente y se conviertan en un mercado transparente".