Empleo: Alemania busca españoles para cubrir 50.000 puestos de trabajo El país germano ha abierto numerosos procesos de selección con salarios de hasta 42.000 euros al año, sin necesidad de tener estudios universitarios

Mar Georga Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:13

El sector del transporte se posiciona como uno de los que más trabajadores necesita. La falta de mano de obra en Alemania ha dado lugar a la creación de 50.000 vacantes nuevas solo durante este mes de septiembre, disponibles para todos aquellos extranjeros que estén dispuestos a mudarse hasta el país germano.

Por si fuera poco, las estimaciones apuntan a que en los próximos años se producirán otras 100.000 ofertas nuevas, debido a la progresiva jubilación de los conductores. Respecto a la posibilidad de trabajar en Alemania, uno de los factores que más atrae a los trabajadores extranjeros es la mejora en las condiciones laborales. El sueldo mínimo de un camionero en Alemania es de 2.700 euros, pudiendo alcanzar hasta los 3.500 euros.

Ofertas de empleo en Alemania: 50.000 vacantes nuevas

Los requisitos para postular a una de estas 50.000 ofertas de empleo de camionero son: tener algún tipo de formación como conductor, estar en posesión del permiso de conducir DE o D y tener un nivel B1 de alemán. Asimismo, tener disponibilidad para trabajar en festivos, fines de semana y en horario nocturno es considerado como un punto extra a favor del solicitante.

No obstante, estos requerimientos varían en función de la empresa empleadora, siendo las compañías privadas como Deutsche Bahn más exigentes en cuanto al idioma. Se pueden encontrar ofertas de trabajo en las que solamente se solicita un nivel básico de alemán. Para poder acceder a estas ofertas de empleo, el interesado deberá ingresar en el portal de empleo Red EURES, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una vez dentro, bastará con buscar la categoría de conductor profesional en el país de Alemania.

Entre las vacantes ofertadas destacan la de camionero en Viersen (Düsseldorf) para la empresa Hello Jobs!, y la de conductor de camión de recogida de basura en Nordhausen. Asimismo, se buscan repartidores y conductores de un furgón blindado en la región de Sajonia. En cuanto a las vacantes como conductor de autobús y de tranvía, existen un gran número de opciones en ciudades como Schaumburg, Bautzen, Meissen, Mecklemburgo y Colonia.