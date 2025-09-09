Mercadona publica nuevas ofertas de trabajo con sueldos de entre 2.000 y 7.000 euros al mes La empresa española de supermercados busca personal en distintas áreas

Mercadona ha dado paso al mes de septiembre con la publicación de numerosas ofertas de trabajo. La cadena de distribución ofrece más de 22 nuevas oportunidades laborales para todos aquellos trabajadores que deseen a incorporarse a la plantilla.

Aunque todas estas ofertas de empleo se encuadran dentro del sector TIC (de informática), pueden llegar a variar notablemente en cuanto a experiencia requerida, área de especialización y banda salarial.

Ofertas de empleo Mercadona

Dos de estas veintidós ofertas corresponden al departamento de soporte al usuario. El candidato se encargará de gestionar todas las incidencias informáticas que puedan surgir a través del proceso de compra del cliente, así como de ofrecer una solución.

Los requisitos académicos son estar en posesión del ciclo formativo superior o del grado universitario en Informática. En cuanto al salario, este varía en función del nivel de estudios y de la experiencia laboral previa, pero el rango se sitúa entre los 1.683 euros y los 3.641 euros brutos al mes.

Mercadona también busca a técnicos de campo en Madrid, Barcelona y Valencia. Las tareas del puesto de trabajo consisten en realizar un mantenimiento preventivo y garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos informáticos de la empresa.

En este caso, los requisitos son estar en posesión del grado universitario en Informática, en Telecomunicaciones o en Electrónica o, por su parte, haber completado el ciclo formativo de grado superior en ASIR/DAM/DAW. Se pide un año mínimo de experiencia y el rango salarial oscila desde los 2.400 euros hasta los 3.641 euros brutos mensuales.

La cadena de supermercados valenciana también busca personal especializado en Cloud, ServiceNow, DevOps y Hexagon EAM. Los requisitos formativos son de grado universitario o ciclo formativo superior en Informática o Telecomunicaciones. El intervalo salarial puede ascender hasta los 4.983 euros brutos mensuales, dependiendo de la experiencia que se acumule en puestos similares.

Cabe destacar otra oferta dentro del listado, y es aquella relacionada con la inteligencia artificial. Mercadona es consciente de los retos y oportunidades que supone esta tecnología en la actualidad y es por ello que ofrece un puesto laboral de ingeniero senior en desarrollo de inteligencia artificial, con un mínimo de 3 años de experiencia y un salario que asciende hasta los 4.983 euros brutos mensuales.

Por último, la empresa de distribución también busca ingenieros de observabilidad, así como informáticos especializados en producto, Java, seguridad, software y Experiencia de Usuario. La formación universitaria requerida es de ciclo superior o grado universitario en Informática o Telecomunicaciones. Sin embargo, dependiendo del área de especialización, también se puede precisar de un máster en Diseño UX/UI, Product Design o Ciberseguridad.

El salario de susodichas ofertas puede ascender hasta los 7.291 euros brutos mensuales, como es el caso de la oferta de Product Owner en Valencia y de Software Engineering Manager en Valencia también. Pero la banda salarial depende, en todo caso, de la formación, del grado de responsabilidad y de la experiencia acumulada previamente.