Varias personas hacen cola en la entrada a una oficina del SEPE. Europa Press

El SEPE lanza una oferta masiva con 1.300 empleos para administrativos con salarios de hasta 25.000 euros

Este tipo de ofertas se deben consultar en la web de la Administración del Estado

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:35

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado a través de su portal 'Empléate', una convocatoria de empleo masiva para todos aquellos que estén interesados en dedicarse a la administración, una muy buena y esperada noticia para aquellos que se han formado para este tipo de empleo.

En este momento, cuenta con 1.305 vacantes en toda España, las cuales van desde auxiliares administrativos hasta posiciones de contabilidad y gestión documental.

Los contratos que se ofrecen son tan variados como las ofertas, algunos van desde indefinidos hasta jornada parcial o completa; además de que los honorarios, en algunos casos, superan hasta los 25.000 euros anuales, según la ubicación y funciones del puesto.

Para todos los interesados en participar de esta gran oportunidad, el procedimiento es muy sencillo. Debes acceder a la plataforma del SEPE, revisar las ofertas disponibles y cumplir con los requisitos que se marca para cada uno de los puestos solicitados.

Entre las vacantes más destacadas se encuentran como la de auxiliar administrativo en Puerto del Rosario con un sueldo de entre 16.576 y 18.376 euros anuales.

Un puesto de auxiliar administrativo en Zamora, con funciones de atención al cliente y apoyo en oficina; empleado administrativo en Madrid para gestión documental y responsable de contabilidad en Alicante, con salario de hasta 25.800 euros.

Como inscribirse

Para apuntarte a cualquiera de estas oportunidades, es imprescindible estar registrado en el portal 'Empleaté' del SEPE y, una vez dentro, encontrarás las ofertas filtradas por categoría de empleo, por lo que no es necesario realizar búsquedas complejas. Solo selecciona la vacante que más se ajuste a tu perfil y pulsa en 'Inscribirte en esta oferta'.

