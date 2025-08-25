El SEPE aclara si se puede cobrar el paro tras una baja voluntaria La prestación por desempleo se mantiene como una ayuda para los trabajadores que han perdido su empleo

Luna Catalán Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 00:19 Comenta Compartir

La prestación por desempleo (popularmente conocida como paro) es una ayuda económica que da el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que pueden pedir todas las personas cuando pierden su trabajo, para así poder vivir su día a día hasta encontrar un nuevo empleo. Según los últimos datos del SEPE, en julio se registraron 2.404.606 parados.

Pero, ¿se puede cobrar el paro tras una baja voluntaria? La normativa legal establece que «para poder cobrar una prestación por desempleo es necesario que la baja no se haya producido de forma voluntaria, pues el sistema protege a las personas trabajadoras que quieren y pueden trabajar pero carecen de empleo». Por lo que la respuesta es no, no se puede cobrar el paro si lo dejas voluntariamente.

Además, si posteriormente comienzas a trabajar en una nueva empresa, y no han transcurrido tres meses desde la anterior, y no superas el periodo de prueba por decisión del empresario, tampoco tendrás derecho al paro. Si el cese de esta segunda empresa se diese por un motivo diferente al de no superar el periodo de prueba, independientemente del tiempo transcurrido si que se podrá recibir dicha prestación.

Por otro lado, el SEPE también contempla en la noramtiva un caso más complejo. Si después de una baja voluntaria encadenas dos trabajos donde te despiden por no superar el periodo de prueba, si en el tercer empleo vuelves a ser despedido por el mismo motivo, solo se podrá cobrar el paro si han transcurrido al menos tres meses entre el segundo y el tercer cese.

Temas

SEPE

Paro