El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tienes derecho a reclamar si cobras menos que un compañero por hacer la misma labor

Ganar el mismo salario por desempeñar las mismas funciones que tus compañeros es un derecho que tiene cualquier trabajador y viene reflejado en el Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 28 establece que «los trabajadores tienen derecho a percibir un salario igual por trabajo de igual valor, sin que exista discriminación por razón de sexo, origen, condición social, raza, opinión, orientación sexual o cualquier otra condición perosnal o social».

Los únicos criterios que pueden justificar una diferencia salarial son los de productividad, experiencia, formación o responsabilidad. Este artículo no solo intenta proteger contra la brecha salarial de género sino contra cualquier tipo de discriminación retributiva.

Por ello, cualquier empleado que crea que el sueldo que recibe es menor al de aquellos que realizan la misma función o una de igual valor, pueden reclamar amparándose en este artículo. Habitualmente se empieza con una reclamación interna a la empresa.

Si la respuesta no convence, el empleado puede acudir a los representantes sindicales o a la Inspección de Trabajo. En este último caso, el trabajador puede interponer una demanda judicial por una vulneración del derecho a la igualdad retributiva.

Desde 2021, las empresas están obligadas a llevar registros salariales o retributivos que recogen los valores medios de los salarios, complementos y percepciones salariales de toda la plantilla, clasificados por sexo y grupos profesionales o puestos de trabajo de igual valor.

Su objetivo es garantizar la transparencia y detectar y prevenir posibles brechas salariales y discriminación retributiva. Además, las compañías con más de 50 trabajadores están obligadas a realizar auditorías salariales periódicas y establecer planes de igualdad.