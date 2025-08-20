El SEPE ofrece una ayuda a los jóvenes de hasta 30 años para encontar trabajo Para acceder a la 'garantía juvenil' hay que cumplir una serie de requisitos

Una oficina del SEPE en una imagen de archivo.

La frecuencia con la que los jóvenes comentan lo difícil que es conseguir trabajo en España es cada vez mayor. Las altas exigencias de las empresas en relación con el nivel de idiomas o los años de experiencia, hacen que sea complicado que muchos jóvenes encuentren un trabajo nada más incorporarse al mundo laboral. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas entre 16 y 29 años tienen una tasa de paro del 19,9%.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene, entre otras tantas ayudas, una iniciativa europea a disposición de este sector afectado: la 'garantía juvenil'. Este servicio tiene como objetivo garantizar que las personas mayores de 16 años y menores de 30 años puedan recibir ofertas de empleo, de educación continua o un período de prácticas tras acabar la eduación formal o quedar desempleadas.

Estos son los requisitos para poder ser beneficiario de la garantía juvenil:

- Tener nacionalidad española o ser ciudadano de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo, que se encuentren en España. También podrán inscribirse los extranjeros que posean una autorización para residir en el país, así como los menores no acompañados que aporten una Acreditación de los Servicios de Protección de Menores de la Comunidad Autónoma.

- Estar empadronado en cualquier localidad de España.

- Tener más de 16 años y menos de 30 años.

- No haber trabajado ni recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de preentación de la solicitud.

- Presentar una delcaración de tener interés en participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo, bastará con su inscripción en los servicios públicos de empleo.

