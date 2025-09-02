Cuándo se cobra el paro en septiembre de 2025: fechas de cada banco Algunas entidades bancarias que adelantan el pago de la prestación contributiva a principios de mes

Millones de españoles se encuentran actualmente sin empleo, por lo que la prestación por desempleo es su fuente principal de ingresos hasta que encuentren un nuevo trabajo. Por esta razón, para todos los beneficiarios de esta ayuda es importante saber cuándo llega a sus cuentas el dinero del paro, algo clave para organizar su economía personal, el pago de facturas...

A pesar de que no hay un día fijo estipulado en el que todos los beneficiarios reciben su prestación, porque varía en función de cada entidad bancaria, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica en su página web que «el pago de las prestaciones se produce del día 10 al 15 de cada mes», y que, «el pago de las prestaciones se produce el día 10 o, si es festivo, el siguiente día hábil de cada mes».

Sin embargo, existen algunas entidades bancarias que adelantan el pago de la prestación contributiva a principios de mes. A continuación detallamos las fechas orientativas de ingreso del paro en septiembre de 2025, según el banco:

- Banco Mediolanum: hará el ingreso el 4 de septiembre, siendo el más temprano de todos

- Banco Santander: a partir del 5 de septiembre

- Openbank: a partir del 5 de septiembre

- Caja Siete: a partir del 8 de septiembre

- Caja de Ingenieros: a partir del 8 de septiembre

Para el resto de entidades bancarias, el pago del paro y subsidios se mantiene desde el 10 de septiembre en adelante, que es cuando el SEPE autoriza los abonos de forma general.

Estos son los bancos que han confirmado esa fecha: CaixaBank, BBVA, Unicaja, EvoBank, ING, Ibercaja, Bankinter, Cajasur, Abanca, ImaginBank, Banco Sabadell y N26.

En el caso de las Cajas Rurales, la situación es diferente. Al tratarse de una red de entidades independientes en cada provincia, no hay una única fecha unificada. No obstante, la mayoría realiza el abono entre el 10 y el 11 de septiembre, aunque en algunos casos podrían hacerlo incluso antes.

¿Cuánto voy a cobrar de paro?

A través de la Sede Electrónica del SEPE es posible saber cuánto se va a cobrar de paro este mes, así como el historial de las nóminas anteriores. El importe dirario de la prestación por desempleo es el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses de derecho, y el 60 % a partir de dicho período. En caso de haber trabajado a tiempo parcial cada día trabajado se considera como un día cotizado, con independencia de la jornada.