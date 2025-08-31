El SEPE ofrece una ayuda de 570 euros al mes para los mayores de 30 años con pocos ingresos

El organismo trata de que estas personas se reincorporen al mercado laboral

Una oficina del SEPE en una imagen de archivo.

A. Pedroche Domingo, 31 de agosto 2025, 00:37 Comenta Compartir

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece diversas ayudas para las personas desempleadas. Pese a que el objetivo principal del organismo es que los beneficiarios de dichos subsidios terminen reincorporándose al mercado laboral, la prestación supone un pilar fundamental para que miles de parados salgan adelante. Existen diferentes tipos de ayudas. Hay algunas que están pensadas incluso para cuando han agotado el paro.

En el caso de las personas de entre 30 y 55 años que ya no cobren la prestación por desempleo, el SEPE les ofrece una ayuda lanzada en abril de 2025. El requisito principal es que el solicitante tenga unos ingresos mensuales inferiores a 810 euros, es decir, el 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Se intenta aliviar la carga económica de un grupo especialmente vulnerable, al tiempo que simplifica los trámites administrativos: no es necesario presentar declaración de ingresos familiares ni cumplir con un periodo de espera. Respecto a la cantidad, no es fija sino que varía. Los seis primeros meses el importe es de 570 euros mensuales. Del séptimo hasta el cumplimiento de un año de 540. A partir de ahí pasa a ser de 480.

Con esa escala lo que pretende el SEPE es que el beneficiario aproveche los primeros meses donde la cantidad es mayor para encontrar un empleo. Así, tendrá un beneficio económico mayor ya que no dejará de percibir la ayuda.

Todos los requisistos

Estar entre los 30 y los 55 años de edad en el momento en el que se formalice la solicitud.

No estar en disposición de pedir la prestación contributiva por desempleo o haberla agotado en su totalidad.

Percibir menos de 810 euros al mes, el equivalente al 75 % del SMI vigente.

Estar inscrito como demandante de empleo activo y haber firmado la Declaración de Búsqueda Activa de Empleo.

Tener un mínimo de 15 años cotizados a la Seguridad Social, incluyendo al menos dos años dentro de los últimos quince.

- Solicitar la prestación dentro de los seis meses posteriores a la finalización del paro.