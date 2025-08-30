Una española que regresa de Reino Unido cuenta su experiencia buscando trabajo: «Te están pidiendo 5 años de experiencia y que tengas menos de 30 años» La joven ha explicado las diferencias entre la situación laboral británica y la española a través de las redes sociales

Mario Lahoz Valencia Sábado, 30 de agosto 2025, 00:46

La situación laboral en España hace que muchos jóvenes busquen caminos fuera del territorio nacional. Muchos fueron los que optaron hace un par de décadas en dirigirse al Reino Unido, ya que por aquel entonces era uno de los lugares que más podía ofrecer. Sin embargo, las circunstancias personales de cada uno pueden cambiar mucho la situación.

Es el caso de la usuaria @cris_gets_fitter que explicaba que después de casi 15 años viviendo en el extranjero ha tenido que regresar a España. En todo momento era consciente de que en España había una mala situación laboral, pero no se podía hacer una idea de hasta que punto. «¿Qué está pasando aquí?», se pregunta.

Para poner en contexto explica que se marchó a Reino Unido en 2013 porque no encontraba trabajo en España. Por aquel entonces tendría unos 25 años y «no tenía ningún tipo de experiencia laboral o cualificación. Cero, nada», apunta.

«Gané experiencia en el sector de la hostelería y en el sector de la educación, ya que me saqué mi carrera allí y aparte conseguí otra cualificación como profesora de inglés como lengua extranjera», explica en el vídeo.

Y es que sin preverlo casi, «de la noche a la mañana me sale trabajo y no tengo ni que suplicar. Aquí... madre del amor hermoso. Yo no sé la cantidad de currículums que he echado desde que vine en enero y no me ha salido nada», añade.

Sin entender la diferencia que hay entre ambos países se pregunta si ha tomado la decisión correcta regresando a España. Cierto es que si regresara a Reino Unido podría conseguir su antiguo trabajo, aunque a día de hoy eso no le parece una opción.

Además, recalca que ahora una de las cosas que más miran es la edad. «Me están pidiendo que de información sobre mi edad porque en septiembre comienza una nueva subvención que da el gobierno para los menores de 30 años», señala. Puede parecer una opción para los más jóvenes, pero ella no contó en su momento con la subvención y si no cumples los requisitos «te quedas a dos velas»

«Te están pidiendo 5 años de experiencia laboral en el ámbito de la educación y que tengas menos de 30 años para que las empresas se lleven una bonita subvención del Gobierno. Yo que tengo 37 y estoy deseando trabajar, no me sale nada».