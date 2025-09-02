El final del verano deja casi 3.000 parados más en la Comunitat

El verano llega a su fin y el mercado laboral de la Comunitat Valenciana, en el que el turismo tiene un peso relevante, sufre ... las consecuencias. La finalización de contratos en hosteleria y turismo tras la campaña estival ha provocado un incremento de casi 3.000 parados en la región. En concreto, la Comunitat ha aumentado la cifra de desempleados un 0,95% respecto al mes anterior hasta alcanzar los 296.754 parados, según las cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A pesar de que se trata de la cifra más baja de paro en un mes de agosto desde el año 2008 y que el descenso interanual ya es superior al 6% en la Comunitat, la subida del último mes confirma la estacionalización que reina en el sector. De los 2.786 empleados que se sumaron a las listas del paro en agosto la mayoría procedieron del sector servicios, que aumentó en 1.657 parados.

El final de la campaña turística también se ha dejado notar en la afiliación a la Seguridad Social, donde la Comunitat Valenciana también ha presentado cifras peores que las del mes anterior. La región perdió una media de 24.990 cotizantes en agosto. Desde UGT atribuyen el aumento del paro y el retroceso de la afiliación a la Seguridad Social en agosto a la estacionalidad propia del verano y al hecho de que en agosto cierran muchas empresas por vacaciones.

«La evolución del mercado de trabajo se ve muy influenciada por el momento del año y las fluctuaciones estacionales de la actividad. Así sucede en este mes, que suele ser el segundo peor de cada año en materia de empleo tras enero», ha apuntado el sindicato en un comunicado.

Por otra parte, desde Randstad no sólo apuntan al cierre de la campaña estival, sino también a la conclusión de muchos contratos en Educación. En España, el sector con mayor descenso del empleo, con gran diferencia, fue el de Educación (-77.636), seguido por Servicios Auxiliares (-19.283).

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano.

Sin embargo, no se trata de un mal mes de agosto si se compara con el de otros años en la Comunitat. Así lo ha explicado el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, en su valoración de datos, en la que ha destacado que, pese a que todos los meses de agosto baja la contratación, este mes se han realizado 5.084 contratos más que el agosto del año pasado, casi un 6 % más, de los que 41.710 son contratos indefinidos, un 45,8 %. Los contratos crecen anualmente un 5,9 % en la Comunitat Valenciana mientras que la media nacional desciende un -0,02 %.

Más allá del sector servicios, el paro también aumenta en Construcción, (+2.91%); Industria (+1.53%) y en el colectivo Sin empleo anterior (+0.14%). De tal modo, los sectores con más parados son Servicios (209117), Industria (35514), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (7416), Sin empleo anterior (21970), Construcción (22737).

En cuanto a sexos, de los 296.754 desempleados registrados en agosto, 181.741 fueron mujeres, 1.208 más (+0,7%) y 115.013, hombres, lo que supone un aumento de 1.931 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+1,7%).

En agosto, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 942 parados menos que a cierre del pasado mes (-5,5%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 4.081 desempleados (+1,48%). El paro subió en todas las provincias, siendo las mayores subidas en Valencia(+1806), Alicante(+636), Castellon (+344).