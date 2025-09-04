Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cambia este jueves: las horas más baratas y más caras
Una oficina del SEPE en una imagen de archivo. EP

El SEPE obliga a un hombre a devolver 5.141,01 euros de su paro por viajar al extranjero

Regresó a su país natal para cuidar de su madre mientras cobraba la prestación por desempleo

A. Pedroche

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:14

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece a los desempleados una prestación para poder subsistir mientras encuentran un nuevo trabajo. Acceder a ella requiere cumplir con una serie de exigencias. Una vez eres beneficiario debes acatar una serie de responsabilidades. En caso de no hacerlo puedes perder tu prestación. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón al SEPE y obliga a un desempleado a devolver 5.141,01 euros después de que cobrara indebidamente el paro.

Tal y como está reflejado en la sentencia, este hombre comenzó a cobrar la prestación por desempleo en abril de 2021. La duración reconocida era de 240 días, hasta noviembre de ese mismo año. Sin embargo, al mes de recibir el primer pago, «el demandante se ausentó de España desde el día 01/05/2021 al 03/11/2021». Es decir, que estuvo más de seis meses fuera de España, sin haber comunicado al SEPE ni su salida ni su regreso.

Noticias relacionadas

El SEPE ofrece una ayuda de 570 euros al mes para los mayores de 30 años con pocos ingresos

El SEPE ofrece una ayuda de 570 euros al mes para los mayores de 30 años con pocos ingresos

El TSJ niega la incapacidad permanente a una mujer con depresión y la anima a seguir trabajando

El TSJ niega la incapacidad permanente a una mujer con depresión y la anima a seguir trabajando

Aunque no había cumplido con su obligación, siguió cobrando la prestación por desempleo hasta febrero del 2022. Fue entonces cuando el SEPE detectó la irregularidad y le comunicó la propuesta de extinción y la obligación de devolver la cantidad cobradas de manera indebida, las cuales ascendían a 5.141,01 euros.

El beneficiario se excusó asegurando que se vio obligado a viajar a su país de origen para cuidar de su madre enferma y que, debido a la situación, no pudo avisar. Aun así, la reclamación que interpuso fue rechazada, por lo que este hombre decidió acudir a los tribunales.

Tanto el Juzgado de lo Social número 1 de Sabadell como luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fallaron a favor del SEPE, es decir, que este hombre debía de devolver el dinero cobrando de forma indebida. Recordaron en sus respectivas sentencias que cualquier salida al extranjero que supere los 15 días, advirtiendo que la falta de comunicación puede dar lugar no solo a la suspensión temporal de la prestación, sino también a su extinción definitiva. Por este motivo, se ratificó la sanción y la obligación de devolver los 5.141,01 euros percibidos indebidamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  2. 2 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  3. 3

    La Generalitat envió 6.000 emails y 22.000 SMS para alertar de la dana, pero solo tres Ayuntamientos convocaron sus gabinetes de crisis
  4. 4 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia
  5. 5

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  6. 6 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  7. 7 Un tren arrolla a una persona en la estación de Carcaixent
  8. 8 Un incendio en un desguace de Quart de Poblet provoca una gran columna de humo
  9. 9

    La Comunitat perderá tres conexiones directas este invierno por los recortes de Ryanair
  10. 10 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El SEPE obliga a un hombre a devolver 5.141,01 euros de su paro por viajar al extranjero

El SEPE obliga a un hombre a devolver 5.141,01 euros de su paro por viajar al extranjero