Los nuevos drones de emergencias de Valencia: IA para contar personas, altavoz para alertas y cámara térmica

La IA llega a Valencia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y visitantes. La Policía Local va a contar con nuevos drones que ... incorporan la inteligencia artificial para contar persones. Estos dispositivos voladores no tripulados también van a ser útiles para comunicar alertas en barrios en el caso de que sea necesario avisar a la población y también contarán con una cámara térmica que puedan identificar personas atrapadas, por ejemplo, en escombros.

Estos se darán a conocer este martes 7 en la Central de la Policía Local de Valencia (PLV) a partir de las 11 horas. Esos drones de última generación también son capaces de ofrecer imágenes de alta precisión, tanto de día como de noche, y sensores térmicos que permitan, por ejemplo, localizar a personas en riesgo, vigilar zonas de difícil acceso o evaluar infraestructuras tras un siniestro. Se evaluará si las aeronaves tienen un diseño que permita su despliegue inmediato, característica que resulta crítica para los servicios de seguridad, bomberos y protección civil.

Además, se estudiará el funcionamiento de un innovador sistema de hangar inteligente, concebido para que los drones despeguen, aterricen y se recarguen de manera totalmente autónoma. Esto permitiría que puedan operar las 24 horas del día sin necesidad de operadores in situ. Si esa prueba resultara satisfactoria, esta tecnología podría emplearse en edificios institucionales para apoyar la gestión de grandes eventos, realizar inspecciones periódicas de infraestructuras críticas, o en parques naturales y zonas protegidas para la detección temprana de incendios o el control de la fauna.

En el ámbito urbano, estos drones podrán aportar a la Policía Local de Valencia información en tiempo real ante emergencias como inundaciones, eventos críticos, incendios o accidentes. El software de IA debe permitir un conteo fiable de personas, vehículos o embarcaciones. El telémetro láser puede medir distancias de forma precisa. También será útil la cámara térmica para la detección de personas, así como el resto de las que lleva instaladas para ofrecer gran calidad de imagen y zoom, incluso con baja luminosidad.

El altavoz debe ser capaz de grabar mensajes y emitir en directo, pudiendo alertar a la población y, además, los dones llevarán luces capaces de alcanzar los 100 metros. Los drones tendrán rutas automatizadas y se podrán pilotar a distancia, además contarán con capacidad para desplegarse en pocos segundos y para conectarse a redes 4G en entornos complejos. En cuanto al hangar inteligente, debe ser instalable sobre casi cualquier superficie, incluso vehículos. Esta apuesta se enmarca en proyectos como LEAD-PRO, financiado por el programa Horizon Europe de la Comisión Europea, cuyo objetivo es optimizar la predicción y la recuperación ante desastres mediante inteligencia artificial y nuevas tecnologías.