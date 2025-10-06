Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nuevos drones con los que contará la Policía Local de Valencia y que probará este martes. LP

Los nuevos drones de emergencias de Valencia: IA para contar personas, altavoz para alertas y cámara térmica

Los dispositivos que testará la Policía Local este martes podrán pilotarse a distancia y desplegarse en pocos segundos tanto en zonas urbanas como en espacios naturales

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:29

Comenta

La IA llega a Valencia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y visitantes. La Policía Local va a contar con nuevos drones que ... incorporan la inteligencia artificial para contar persones. Estos dispositivos voladores no tripulados también van a ser útiles para comunicar alertas en barrios en el caso de que sea necesario avisar a la población y también contarán con una cámara térmica que puedan identificar personas atrapadas, por ejemplo, en escombros.

