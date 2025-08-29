Un dron de la Policía Local evita un fuego en la Albufera tras detectar una quema incontrolada El aparato detectó los hechos y causante de la quema ha sido identificado y sancionado

Los nuevos drones que han sobrevolado durante el verano el parque natural de El Saler han sido una herramienta clave en el área, sobre todo durante las olas de calor que han azotado la Comunitat Valenciana. Según la alcaldesa en funciones, María José Ferrer San Segundo, esta misma semana los dispositivos detectaron una quema incontrolada e ilegal en una zona de cultivo aproximada a la Albufera, lo que podría haber supuesto un gran peligro en el caso de no ser detectada por los efectivos. El causante de la quema fue identificado y posteriormente sancionado por la policía.

La alcaldesa en funciones, acompañada del concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha visitado la mañana de este viernes el operativo especial de la Policía Local y Bomberos para la prevención de incendios. Durante la visita la alcaldesa ha agradecido al equipo por su gran labor de seguridad durante este verano. Del mismo modo, María José Ferrer San Segundo ha comprobado el funcionamiento de los drones de la Policía Local, en este caso, los dispositivos pueden llegar a elevarse a unos 120 metros de altura.

David Roca, Inspector Jefe de Bomberos de Prevención de Valencia, ha indicado que los medios implementados esta temporada han sido muy efectivos, «este año hemos puesto muchos medios, como patrullas físicas de la policía local y de la sección de caballería, sistemas de drones y cañones de agua para refrescar el terreno, esto ha ayudado mucho». También ha destacado la importancia de no bajar la guardia durante las últimas semanas de agosto, «no podemos confiarnos, tenemos que estar alerta», afirma Roca.

«El Saler es un espacio especialmente vulnerable, es la joya de Valencia, el pulmón verde de la ciudad con un alto valor ecológico, por este motivo es importante el esfuerzo que hace el ayuntamiento y los operarios implicados para proteger las especies, las plantas y el ecosistema en general», explica Roca.

María José Ferrer San Segundo ha concluido la visita dando las gracias de nuevo a los operarios y ha pedido ayuda a la población para que 'cuiden' el parque natural. «Hay que ser precavidos y tener cuidado con el paraje natural, todos debemos colaborar», expresa María José San Segundo. Los medios preventivos se mantendrán hasta finales del mes de septiembre a pesar de que la valoración del verano en El Saler ha sido muy positiva en comparación con el año pasado, según comentaron fuentes de la Policía Local de Valencia.