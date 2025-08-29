Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
María José San Segundo comprobando el funcionamiento de los drones
María José San Segundo comprobando el funcionamiento de los drones LP

Un dron de la Policía Local evita un fuego en la Albufera tras detectar una quema incontrolada

El aparato detectó los hechos y causante de la quema ha sido identificado y sancionado

Erika Manso Casillas

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:41

Los nuevos drones que han sobrevolado durante el verano el parque natural de El Saler han sido una herramienta clave en el área, sobre todo durante las olas de calor que han azotado la Comunitat Valenciana. Según la alcaldesa en funciones, María José Ferrer San Segundo, esta misma semana los dispositivos detectaron una quema incontrolada e ilegal en una zona de cultivo aproximada a la Albufera, lo que podría haber supuesto un gran peligro en el caso de no ser detectada por los efectivos. El causante de la quema fue identificado y posteriormente sancionado por la policía.

La alcaldesa en funciones, acompañada del concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha visitado la mañana de este viernes el operativo especial de la Policía Local y Bomberos para la prevención de incendios. Durante la visita la alcaldesa ha agradecido al equipo por su gran labor de seguridad durante este verano. Del mismo modo, María José Ferrer San Segundo ha comprobado el funcionamiento de los drones de la Policía Local, en este caso, los dispositivos pueden llegar a elevarse a unos 120 metros de altura.

David Roca, Inspector Jefe de Bomberos de Prevención de Valencia, ha indicado que los medios implementados esta temporada han sido muy efectivos, «este año hemos puesto muchos medios, como patrullas físicas de la policía local y de la sección de caballería, sistemas de drones y cañones de agua para refrescar el terreno, esto ha ayudado mucho». También ha destacado la importancia de no bajar la guardia durante las últimas semanas de agosto, «no podemos confiarnos, tenemos que estar alerta», afirma Roca.

«El Saler es un espacio especialmente vulnerable, es la joya de Valencia, el pulmón verde de la ciudad con un alto valor ecológico, por este motivo es importante el esfuerzo que hace el ayuntamiento y los operarios implicados para proteger las especies, las plantas y el ecosistema en general», explica Roca.

María José Ferrer San Segundo ha concluido la visita dando las gracias de nuevo a los operarios y ha pedido ayuda a la población para que 'cuiden' el parque natural. «Hay que ser precavidos y tener cuidado con el paraje natural, todos debemos colaborar», expresa María José San Segundo. Los medios preventivos se mantendrán hasta finales del mes de septiembre a pesar de que la valoración del verano en El Saler ha sido muy positiva en comparación con el año pasado, según comentaron fuentes de la Policía Local de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  3. 3 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  4. 4 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  5. 5 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  6. 6 Corte total en la A-7 a la altura de Puçol tras un accidente
  7. 7 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  8. 8 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  9. 9 Montserrat registra un nuevo terremoto este jueves
  10. 10

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un dron de la Policía Local evita un fuego en la Albufera tras detectar una quema incontrolada