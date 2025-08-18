Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsa un colector en Alboraya por las toallitas húmedas
María vigila desde su observatorio forestal Txema Rodríguez

Las dificultades de vigilar incendios en plena ola de calor

Los profesionales de la prevención contra posibles conatos se enfrentan a inconvenientes como la calima para proteger la Comunitat en épocas de riesgo extremo

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:21

La Comunitat ha sido víctima de más de 1.600 incendios forestales declarados en lo que llevamos de año. Hasta el 13 de agosto, todos ... ellos se habían atajado antes de que se descontrolaran. Si embargo, el de Teresa de Cofrentes de aquel día rompió una racha que habla muy bien de los profesionales de la prevención que trabajan en territorio valenciano. El de Teresa de Cofrentes ha quemado más de 500 hectáreas y se ha convertido, por tanto, en el primer gran incendio del curso. Desde la alarma sucedida en el valle de Ayora, una decena de incendios se han conseguido controlar antes de generar un nuevo desastre. Y en ese sentido, un papel fundamental lo tienen los observatorios forestales. Casetas o torres a gran altura que permiten ver a mucha distancia la presencia de humo o llamas en zona forestal. En plena ola de calor en la Comunitat, su trabajo no cambia y los procedimientos son prácticamente idénticos, aunque las dificultades se acentúan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un aviso naranja este lunes por calor y fuertes tormentas en Valencia y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los vecinos de la Calderona, atemorizados ante un polvorín en mitad del monte
  3. 3 Seis heridos, cinco de ellos menores, por inhalar humo en un incendio en la avenida Blasco Ibáñez
  4. 4 El distrito de Valencia capital notablemente más barato para comprar vivienda en la actualidad
  5. 5 Valencia amanece con cielo anaranjado: Aemet da una explicación
  6. 6 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola
  7. 7

    Un tapón en plena vía verde del barranco de la Saleta
  8. 8

    Xirivella y Albalat dels Tarongers, los dos extremos de las piscinas valencianas
  9. 9

    El Valencia acelera la llegada de Sadiq
  10. 10 Un camión arde y provoca un incendio en Quart de Poblet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las dificultades de vigilar incendios en plena ola de calor

Las dificultades de vigilar incendios en plena ola de calor