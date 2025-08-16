Dos de cada tres grandes incendios de los últimos cinco años los causaron rayos

España se encuentra en vilo a causa de los incendios forestales que sufre durante el verano de 2025. En el caso de la Comunitat, el ... incendio en Teresa de Cofrentes ya se ha estabilizado, pero las autoridades se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que las condiciones climatológicas reaviven las llamas o generen nuevos conatos en la zona. Y es que las tormentas secas (caída de rayos sin apenas precipitaciones) han sido la causa de que los bomberos de la Generalitat se hayan enfrentado a seis incendios en los últimos tres días. Los rayos fueron el origen de seis de los últimos nueve grandes incendios que ha sufrido la región valenciana en el último lustro.

Según la concepción que aportan los servicios de Emergencias, un 'gran incendio' es aquel que afecta a 500 hectáreas o más de espacio natural. Con este aspecto en la mano, el incendio en Teresa de Cofrentes es el primer gran incendio del 2025 en la Comunitat, dado que las primeras estimaciones afirman que ha afectado a 504 hectáreas (ha) de zona forestal. En este sentido, la región ha sufrido hasta nueve fuegos de gran envergadura en el último lustro. Todos estos conatos que acabaron descontrolados llegaron a calcinar casi 42.000 hectáreas (41.908 ha). De todas ellas, los seis fuegos peligrosos a causa de los rayos fueron responsables de arrasar hasta 34.374 hectáreas del total, lo que equivaldría a que cuatro de cada cinco hectáreas quemadas en grandes incendios del último lustro fueron a causa de los rayos.

Cabe recordar que estas cifras representan únicamente a aquellos grandes incendios (550 ha o más) que ha sufrido la región en los últimos cinco años. Sin embargo, en la Comunitat son muchos más los incendios declarados en el último lustro. Las herramientas de prevención de la Generalitat y la rápida intervención de los servicios de Emergencias en la mayoría de ocasiones ha permitido a la región respirar aliviado en centenares de ocasiones para atajar fuegos antes de que se desboquen. En este sentido, en los últimos cinco años la Comunitat ha sufrido 1.603 incendios en su territorio, 172 de ellos en lo que llevamos de curso (2025). Con estas cifras, cabe destacar que sólo 9 de ellos se hayan descontrolado y hayan afectado a una gran superficie.

De todos los incendios que ha sufrido la región en el último lustro, uno de cada cuatro fueron a causa de un rayo. En esta línea es importante recordar que la situación actual es un fiel reflejo de lo que marcan las estadísticas de incendios en la Comunitat. El actual fuego en Teresa de Cofrentes se originó a causa de un rayo y las condiciones climatológicas impidieron atajarlo a tiempo, por lo que ha acabado convertido en un gran incendio. Mientras los servicios de Emergencias trabajaban en estabilizar estas llamas sin control, hasta otros cinco nuevos incendios se originaron en la zona a causa de las tormentas secas. Y es que, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las 24 horas en las que se originaron los conatos y se desarrolló el fuego en Teresa de Cofrentes cayeron por la zona un total de 135 rayos. Sin embargo, fue en la Plana de Utiel-Requena donde más rayos cayeron, con un total de 172. En total, el jueves llegaron a caer 394 rayos en la Comunitat, un auténtico peligro con las condiciones de calor y baja humedad para los bosques valencianos.

Pese a que los incendios forestales, con el cambio climático, se han extendido por todo el calendario, la realidad es que los más peligrosos se siguen produciendo, en su mayoría, en la época estival. De hecho, los seis grandes incendios de los últimos cinco años producidos por la caída de rayos fueron entre julio y agosto. Las condiciones meteorológicas en los meses más calurosos del año, sumados a la reproducción de tormentas secas son un cóctel perfecto para que el fuego se reproduzca con violencia. Este tipo de tormentas apenas descargan precipitaciones y la caída de los rayos suele venir acompañadas de fuertes rachas de viento inestables. Además, debido al calor la poca agua que cae suele evaporarse casi nada más tocar la superficie. De esta manera, los bosques valencianos (y como ha demostrado la actualidad, de toda España) se han convertido en un polvorín.

Un ejemplo calor de ello se mantiene en el recuerdo de todos los valencianos, como es el caso del incendio de Bejís en 2022. Este fuego, que arrasó más de 19.000 hectáreas, es el incendio más violento que ha sufrido la Comunitat en los últimos doce años. Por que entonces, y según los informes oficiales de la Generalitat, un rayo también fue el origen de un fuego que escapó del control de los cuerpos de seguridad y emergencias.

María José Madrid, alcaldesa de la localidad por aquel entonces y en la actualidad, no puede evitar recordar todo lo vivido al ver la situación en Teresa de Cofrentes y el resto de España. «Desde lo ocurrido no podemos vivir tranquilos. Si encima ves todo lo que está pasando en España y la Comunitat, la situación te hace estar alerta», confesaba a LAS PROVINCIAS la primera edil de Bejís. Precisamente este viernes se cumplían tres años desde que comenzaron las llamas en la comarca del Alto Palancia y que no sólo afectaron a Bejís, si no también a otros municipios como El Toro, Teresa, Torás y Sacañet.

Aún así, la alcaldesa de Bejís, vista la situación actual, considera que aún tuvieron algo de suerte: «Nosotros sufrimos mucho, todo nuestro alrededor acabó destrozado. Sin embargo, no tuvimos que lamentar alguna muerte, y tres años después, las casas que se vieron afectadas ya están reconstruidas». Pese a ello, la primera edil indicaba que cuando se vive una experiencia traumática con las llamas, en esta época del año cualquier atisbo de tormenta eriza la piel. «Con las tormentas en pleno verano nos ponemos un poco histéricos y a veces sin demasiada razón porque no lo puedes evitar. Cada vez que puede llover estamos pendientes. Precisamente esta semana se encendió un pequeño conato y no se me avisó porque al final no fue nada. Pero imagínate que hubiera sido. Tal y como está la cosa no te puedes fiar de nada», insistía.

La alcaldesa de Bejís mandaba ánimos a los ciudadanos de Teresa de Cofrentes, que afortunadamente no han corrido peligro en ningún momento. Respecto a la mirada al futuro, Maria José Madrid hacía balance de la situación de su comarca en la actualidad. «Todavía queda mucho árbol quemado sin retirar. Estamos aún en periodo de dejar al terreno que se vuelva a adaptar y retirar árboles quemados. A partir de este año podremos llevar a cabo la reforestación», indicaba, y avisaba: «Nuestra realidad ahora es esta, pero si hubiera un nuevo rayo se podría volver a producir un conato. Esperemos y deseamos que la situación de esta semana en toda España ponga de relieve la necesidad de estar mejor prevenidos, sobre todo en esta época del año».

Con el territorio en plena ola de calor y a punto de llegar a máximos de temperaturas en lo que va de año, todas las miradas en los servicios de Emergencias están puestas en el monte valenciano. El objetivo estará en evitar que estas tormentas secas vuelvan a originar fuegos que se puedan descontrolar como ha ocurrido en Teresa de Cofrentes.