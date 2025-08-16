Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Bomberos trabajan en Teresa de Cofrentes. Iván Arlandis

Dos de cada tres grandes incendios de los últimos cinco años los causaron rayos

Las tormentas secas han generado hasta seis fuegos de grandes dimensiones que han arrasado casi 35.000 hectáreas en la región

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:18

España se encuentra en vilo a causa de los incendios forestales que sufre durante el verano de 2025. En el caso de la Comunitat, el ... incendio en Teresa de Cofrentes ya se ha estabilizado, pero las autoridades se mantienen vigilantes ante la posibilidad de que las condiciones climatológicas reaviven las llamas o generen nuevos conatos en la zona. Y es que las tormentas secas (caída de rayos sin apenas precipitaciones) han sido la causa de que los bomberos de la Generalitat se hayan enfrentado a seis incendios en los últimos tres días. Los rayos fueron el origen de seis de los últimos nueve grandes incendios que ha sufrido la región valenciana en el último lustro.

