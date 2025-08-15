Los bomberos atajan hasta cinco incendios en la primera gran oleada del verano en la Comunitat

Jornada difícil la de este jueves para los efectivos de extinción de incendios en la Comunitat. Aunque todos los esfuerzos se centraron en el incendio declarado el miércoles por la tarde en Teresa de Cofrentes, también tuvieron que atender otros que se declararon en términos cercanos como en Cortes de Pallás, que pudo ser extinguido rápidamente, o en Bicorp, en la Canal de Navarrés, pero también en el macizo del Caroig, al otro lado del término de Teresa. Éste obligó a evacuar a las personas que aún permanecían en una zona de acampada, pese a que desde el mismo miércoles el Ayuntamiento había prohibido circular por la zona hasta el lunes debido al riesgo extremo por incendios.

Los rayos que cayeron en la zona, 135 en el Valle de Ayora, 173 en la de Utiel-Requena y 13 en la Canal de Navarrés fueron los detonantes de los incendios. De hecho, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el rayo que provocó el de Teresa, impactó en tierra a la 15:35:05 horas. La buena noticia es que los efectivos pudieron perimetrar el incendio durante la mañana de este jueves. Un radio de 13 kilómetros y una primera estimación provisional de 504 hectáreas quemadas, 64 de ellas en el término de Ayora y 440 en el de Teresa de Cofrentes. No obstante en el flanco sureste se siguen produciendo reproducciones debido a que se trata de una zona abrupta, donde no hay caminos y sólo se puede actuar con medios aéreos. El jefe de Bomberos, Salva Ballesta, informó a primera hora de la tarde que la zona se mantiene «relativamente tranquila» y lanzó un mensaje de tranquilidad y prudencia. No obstante, anunció que se mantenía la evacuación preventiva de las 15 personas del diseminado.

Con el avance de la tarde, y tras la reunión de las 19.00 horas en el PMA, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, informó que el incendio «evoluciona favorablemente». Valderrama aseguraba que todavía permanece algo de humo en la zona, por lo que no se puede dar por controlado el incendio, pero que los efectivos confían en que la noche y sus condiciones climáticas ayudaran a mejorar aún más la situación del conato que ya ha calcinado más de 500 hectáreas. Del mismo modo, y dada la situación, reiteró que este viernes a primera hora volverán a realizar sus labores de extinción los medios aéreos. En este sentido, el conseller puntualizaba que en primera línea contra el fuego trabajan en la zona hasta 23 vehículos autobombas, que son los efectivos que deben redimensionar según las necesidades de la zona, donde en la jornada de este jueves se han declarado hasta cuatro incendios más. Además, ha recordado que en esa primera línea trabajan hasta 175 efectivos (120 de la Generalitat y 55 de la UME), y que el total del dispositivo cuenta con hasta 340 profesionales de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias, tanto de la región como del Estado.

Hasta doce medios aéreos estuvieron trabajando durante toda la jornada en la zona, uno de ellos llegados desde Aragón, a solicitud de la Generalitat. Así como ocho unidades terrestres y cuatro helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat; ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de bomberos; dos medios de protección civil y más de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Uno de los bomberos forestales resultó herido en la rodilla debido a una caída y tuvo que ser trasladado al hospital de Almansa por posible rotura de ligamento o de menisco.

Por otro lado, los rayos que cayeron durante la jornada en zonas próximas a Teresa de Cofrentes llegaron a provocar hasta cuatro incendios más. El primero de ellos, en Bicorp, obligó a a desviar medios aéreos que estaban actuando en el fuego que se inició el miércoles en Teresa de Cofrentes, así como a peinar una zona de acampada por si había que desalojar a algún visitante. Se trataba de un fuego en el lado opuesto del macizo del Caroig, donde se lucha desde la tarde del miércoles contra el fuego en la comarca del Valle de Ayora y Cofrentes, lo que ayudó a atajar las llamas con velocidad. De hecho, a las 19.42 de este jueves el centro de coordinación de Emergencias dio el fuego por extinguido.

Del mismo modo, se declararon otros dos incendios cercanos al de Teresa de Cofrentes que se pudieron controlar rápido gracias a la redistribución de los medios desplazados al interior de la provincia de Valencia. Uno en Serratilla (Requena) y otro en Cortes de Pallás, ambos conatos se controlaron con rapidez. Por último, se declaró alrededor de las 19.10 horas un nuevo incendio, esta vez en Cofrentes, al que se destinaron hasta ocho medios aéreos. Durante la intervención ante los medios, el conseller indicó que nuevamente la velocidad de los efectivos permitió dejar sin llama el nuevo conato, y a las 20.20 de una tarde complicada Emergencias lo dio por estabilizado. De esta manera, un dispositivo de hasta 340 efectivos consiguió evitar un desastre en una jornada donde el fuego no dio tregua. Con un repunte de la ola de calor en el horizonte de este puente, la Generalitat mantendrá la alerta máxima.