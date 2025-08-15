Dos puntos calientes mantienen activo el incendio de Teresa de Cofrantes Los efectivos han centrado los trabajos en estos focos durante la noche que también ha sido favorable en lo climatológico

B. González Teresa de Corfrantes Viernes, 15 de agosto 2025, 08:49

Los efectivos que han estado trabajando durante la noche en el incendio forestal de Teresa de Cofrantes han centrado sus esfuerzos durante la noche en dos puntos calientes, según ha informado Emergencias a primera hora de la mañana.

En concreto, en la zona han estado trabajando siete unidades de bomberos forestales de la Generalitat y 5 autobombas; seis dotaciones y cuatro bridadas forestales (BRIFO) del Consorcio Provincial de Bomberos, además de un capataz foresta; efectivos de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y una patrulla de la Policía de la Generalitat.

El mismo dispositivos continúa hasta la incorporación de los medios aéreos y de nuevos terrestes. Cabe recordar que, en total, el dispositivo desplegado en este incendio estos días ronda los 340 efectivos, de los cuales unos 200 son de la Comunitat Valenciana y 140 de la Administración General del Estado.

La noche ha sido favorable desde el punto de vista climatológico y el alcalde, José Javier Jiménez, se muestra muy optimisa con la evolucíón. «La noche ha sido muy favorable y estamos con muchas expectativas en que esto pueda acabarse», apunta.

De hecho, el municipio volvió anoche a una «cierta normalidad» puesto que los vecinos pudieron disfrutar del espectáculo musical enmarcado en las fiestas patronales que estos días estaban celebrando.

Cabe recordar que desde última hora de la mañana de este jueves, el incendio se encuentra perimetrado y que en una estimación inicial se han quemado 504 hectáreas, 64 en el término de Ayora y el resto, 440, en el de Teresa de Cofrentes.

El fuego lo produjo un rayo latente debido a las tormenta secas que cayeron el miércoles en la zona. Como consecuencia de rayos, este jueves también se produjeron incendios en otros municipios de la comarca o comarcas limítrofes como Corte de Pallás, Bicorp, Venta del Moro, Requena y Cofrentes.

Todos pudieron ser extinguidos al desplazarse medios aéreos de los que trabajaban en Teresa, a excepción del de Cofrentes, que se produjo ya por la tarde y que pudo ser estabilizado.