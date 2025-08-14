El incendio de Teresa de Cofrentes evoluciona favorablemente gracias a la alta humedad y un cambio del viento Las condiciones meteorológicas de la noche han sido favorables | Las llamas obligan a desalojar dos pedanías

La noche ha sido tranquila en Teresa de Cofrentes gracias a las buenas con diciones meteorológicas. El viento flojo, la alta humedad y unos 18 grados de temeratura han evitado que el fuego declarado ayer tarde en el macizo del Caroig siguiera avanzando de manera tan voraz.

El incendio continúa activo, pero en la zona ya no se percibe la humareda que ayer obligó a varios municipios del entorno a solicitar a los vecinos que cerraran puertas y ventanas, colo Ayora o Almansa.

Siete medios aéreos se han incorporado de manera progresiva a los trabajos para tratar de extinguir el incendio forestal declarado el miércoles en el término municipal de Teresa de Cofrentes, tal y como ha informado la Conselleria de Emergencias.

Las aeronaves, que tuvieron que retirarse a última hora ante la imposibilidad de operar durante la noche, permiten reforzar a las brigadas que han permanecido sobre el terreno. Actualmente el dispositivo está conformado por ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, por siete unidades terrestres de los bomberos forestales de la Generalitat y otras tantas autobombas, por tres vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y por un coordinador forestal y cinco agentes medioambientales.

Las mismas fuentes explican que está prevista la incorporación, en las próximas horas, de un medio aéreo de los servicios de emergencia de Aragón, comunidad a la que se ha solicitado apoyo. Durante la jornada del miércoles ya se contó con la colaboración de aeronaves de Castilla-La Mancha.

Preventivamente fueron desalojadas 15 personas de casas diseminadas que no han tenido que ser realojadas, al tratarse de segundas residencias.

Tras la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que las condiciones meteorológicas de la noche fueron muy favorables, con puntos en los que la humedad relativa llegó hasta el 80%, lo que contribuyó a frenar la intensidad del incendio. Actualmente se han detectado dos puntos calientes en el frente suroeste, «que es donde se está trabajando más intensamente».

En la zona hay unos 180 efectivos desplegados, que en las próximas horas se tendrán que enfrentar a peores condiciones, con aumento de las temperaturas (hasta 36 grados de máxima) y caída de la humedad, lo que dificultará las tareas de extinción.

A las 15.46 de este miércoles los servicios de Emergencias declaraban un incendio forestal en el término municipal de Teresa de Cofrentes, en la zona de Las Quebradas. Tanto la Generalitat como la Agencia estatal de meteorología (Aemet) alertaban de que las condiciones meteorológicas podían provocar incendios, sobre todo en el interior, por la posibilidad de que se produjeran tormentas secas. Efectivamente, fue un rayo la causa que originó el fuego que avanza sin control la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes.

A las 8:45 horas de este jueves el Centro de Coordinación de Emergencias ha actualizado los medios que hay trabajando en este momento. Concretamente, son 7 medios aéreos, 8 dotaciones y brigadas forestales de Bomberos Valencia, 7 unidades terrestres de bomberos forestales, un coordinador forestal, 5 agentes medioambientales y 3 autobombas y 3 vehículos de la UME.

Este miércoles las dificultades no tardaron en llegar, y tal y como comentaron efectivos que participaron en las tareas de control desde bien temprano, el comportamiento de los vientos y el azote de nuevos rayos provocó que el fuego se propagara con rapidez y se iniciaran nuevos conatos que dispersaron los focos de calor. En primera instancia, hasta el lugar se han desplazado una unidad terrestre y otra helitransportada, así como una autobomba, tres medios aéreos y voluntarios de Ayora. Sin embargo, con el avance de las horas se han ido incorporando otros medios de apoyo y se ha procedido a activar la situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat. Esta situación implicaba la petición de intervención de la UME, que se unían al operativo.

Josel Bort

Tras la llegada de todos los efectivos desplazados, durante la tarde y noche estuvieron trabajando en el incendio hasta 105 efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, bomberos de la Generalitat y la Unidad Militar de Emergencias (UME). También trabajaron en el terreno un total de 11 medios aéreos, 9 de la región valenciana y 2 que llegaron de apoyo de Castilla La Mancha. De hecho, las llamas se extienden por una zona abrupta de muy difícil acceso terrestre, por lo que la labor de los medios aéreos es esencial para controlar las llamas. En total fueron 5 unidades terrestres y 3 helitransportadas de fprestales de la Generalitat, 8 autobombas, 3 coordinadores forestales, 2 brigadas forestales y los 11 medios aéreos.

La tensión se palpaba en Teresa de Cofrentes, aunque la evolución del viento y la llegada de efectivos tranquilizaba a los vecinos. «Lo cierto es que le hemos visto las orejas al lobo. Cuando ha empezado se veía el fuego desde aquí se nos ha puesto el corazón en un puño»; comentaba Fran, un vecino, quien añadía, «Lo cierto es que desde que ha llovido ya no se ve casi pero debe seguir muy activo porque se ve el viento salir hacia Ayora». Del mismo modo, los vecinos se mantenían prudentes, y no se alejaron del puesto de mando hasta bien avanzada la noche. «Esto es muy duro, esperemos que durante la noche lo puedan controlar. Cuando ha empezado el miedo ha sido muy real, vamos a intentar descanzar pero con la situación así va a ser díficil», confesaba una familia antes de ir a buscar algo para cenar.

Con el inicio del fuego las llamas podían verse desde el núcleo urbano de Teresa de Cofrentes, donde los vecinos se asomaban a la pasarela que une la piscina municipal con el resto del pueblo. Dada la gravedad del incendio, que ha obligado a desalojar a una veintena de personas al filo de las 19.00 horas las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña. En un primer momento el viento soplaba fuerte en dirección a Teresa, por lo que viviendas de una pequeña pedanía de la zona se evacuó como medida preventiva.

Con el avance de la tarde una tormenta de corta duración pero con una fuerte descarga ayudó a frenar la virulencia de las llamas, pero encendió nuevos focos que obligaron a redoblar esfuerzos en diversas zonas. En ese momento, las llamas dejaron de verse desde Teresa de Cofrentes y el viento comenzó a soplar en Ayora, donde el ayuntamiento mandó cerrar ventanas y también se evacuó a una pequeña diseminación del municipio. En total, alrededor de unas veinte viviendas se desalojaron por precaución ante la densidad del humo.

La agencia estatal de meteorología (Aemet), precisamente, ya avisaba de las complicaciones del tiempo en la zona. De hecho, la agencia ha advertido a través de sus canales oficiales a los equipos de extinción, a los que ha solicitado mucha precaución ante la posibilidad de producirse «fenómenos violentos de corta duración como rachas fuertes y cambios bruscos de viento».

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se instaló en la zona deportiva municipal de Teresa de Cofrentes, donde la gente se agolpó para saber si podían conocer la última actualización del evento. Hasta allí se desplazó el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, al igual que sus secretarios principales. «Se está trabajando en una zona escarpada y de difícil acceso, por lo que actúan principalmente los medios aéreos. Más de 105 efectivos siguen trabajando y se han evacuado algunas pedanías por prevenciós», explicó el conseller. «El perímetro es muy disperso e irregular debido a la simultaneidad de los incendios que han provocado las lluvias y rayos que está habiendo», añadió y seguía, «debido a esa dispersión es muy difícil conocer el número de hectáreas afectadas».

Del mismo modo, Valderrama confesó que los medios vivvirían una noche «muy difícil» y añadió que «estaremos muy atentos toda la noche porque preocupa que se puedan producir nuevos rayos. Las tormentas han actuado como un 'sandwich' con el fuego y se trabaja en esa zona donde los rayos han creado esos focos dispersos».

El Oficial de Guardia de CPBV Juan Carlos Escudero, indicó que «el problema sobre todo ha surgido por la inaccesibilidad en el punto de origen, lo que ha ayudado a que se propagara. Tampoco ha favorecido la tormenta que ha ocurrido durante, porque ha generado vientos erráticos. Pese haber utilizado medios aéreos para tratar de controlarlo se nos ha ido un poco el frente». Del mismo modo, indicó que «ahora estamos reposicionando los medios y perimetraremos el incendio y calcularemos zona quemada». Respecto a la evolución durante la noche, Escudero explicó que «afortunadamente el viento va a estar tranquilo pero la humedad no se va a recuperar. En otras épocas la humedad se recuperaría de noche, pero ahora no. Por ahora preparamos un plan para seguir trabajando toda la noche y a primera hora tendremos a los medios aéreos trabajando de nuevo».

Alrededor de las 21.00 horas apareció el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien anunciaba en su perfil de la red social 'X' su presencia en el lugar: «El Presidente de la Diputación y yo nos dirigimos al puesto de mando avanzado de Teresa de Cofrentes. Reitero mi profundo agradecimiento a todos los efectivos implicados en la extinción«. Sin embargo, una vez en la zona el president no ofreció declaraciones a los medios desplazados.

Precisamente el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, fue el último en llegar, alrededor de las 21.30 horas. En ese momento el president de la Generalitat ya se había marchado, aunque se desconocen los motivos. Su presencia, a decir verdad, no generó grandes simpatías entre los residentes del pueblo, quienes lo recibieron al grito de «Mazón dimisión», mostrándole su discrepancia con su labor durante la dana del 29 de octubre. Otros vecinos trataban de calmar a sus conciudadanos al mensaje de «estemos a lo que tenemos que estar ahora». Quien sí recibió de buenas formas a Mazón fue el alcalde de teresa, quien tuvo que llegar corriendo al PMA para estar con el president porque se encontraba preparando bocadillos a quien lo necesitara.

Los medios desplazados en la zona continúaban trabajando para extinguir el incendios. Tal y como explicaron las autoridades, los efectivos terrestres serían los encargados de tratar de perimetrar la zona durante la noche para facilitar la labor de los medios aéreos una vez volviese la luz del amanecer. Cabe recordar que este incendio se produce en plena 'huelga de celo' de los bomberos del CPBV. Sin embargo, los efectivos en huelga anunciaron que volvían a su puesto al declararse la situación 2 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales. Esta llamada a la acción se produce porque según los sindicatos se acordó con el Consorcio acudir a colaborar siempre y cuando se avanzase hasta el nivel 2 de dicho plan.

Este incendio continúa activo y se produjo casi simultáneamente con otros en la Comunitat. Los servicios de Energencias 112 localizaron a las 19.10 horas un incendio forestal en Alpuente, muy próximo a Pinar de Montesinos. La causa es la caída de un rayo, la misma que el fuego que amenaza el Valle de Ayora, declarado en término de Teresa de Cofrentes. También a lo largo de esta tarde se declaró otro incendio en Enguera, en una zona limítrofe con Castilla La Mancha, pero ya se ha dado por estabilizado, según ha informado la Conselleria de Emergencias en sus redes sociales.

Al parecer, la presencia de vegetación seca fruto, entre otros factores, de las altas temperaturas de este verano, pueden favorecer que se extienda el fuego en la zona de monte. El término de Alpuente ya se ha visto amenazado pro la acción del fuego en otros veranos. En el primer trimestre de 2023 un siniestro entre este municipio y La Yesa llegó a necesitar que se movilizasen medios aéreos.