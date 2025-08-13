Las tormentas descargan hoy miércoles en la Comunitat Valenciana Aemet informa de su formación en el interior, de corta duración, algunas secas o con poca precipitación | En algunas zonas y de forma aislada están siendo de intensidad fuerte

Andoni Torres Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:05 | Actualizado 20:25h.

Además del fuerte calor, las tormentas están siendo protagonistas este miércoles en la Comunitat. Aemet informa de su formación en el interior, de corta duración, algunas secas o con poca precipitación. En algunas zonas y de forma aislada están siendo de intensidad fuerte.

De hecho, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido este miércoles por la tarde un boletín de fenómenos meteorológicos en el que activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior norte de Castellón.

El Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat ha explicado por su parte en su perfil de redes sociales la peligrosidad de las tormentas en la generación de incendios. Explican que los fuegos que tienen como causa un rayo aparecen incluso horas, incluso días, después de caer. Se trata de un fenómeno conocido como rayo latente o rayo durmiente.

Las precipitaciones más importantes recogidas por Avamet hasta las 20.00 horas han sido:

-Titaguas: 25,2 litros por metro cuadrado.

-Requena: 23 l/m2.

-Olocau del Rey: 22,2 l/m2.

-Cofrentes: 21 l/m2.

-Ayora: 20,3 l/m2.

-Cortes de Pallás: 16,2 l/m2.

-Cortes de Arenoso: 15 l/m2.

-Utiel: 10,2 l/m2.

Consulte aquí la previsión del tiempo de Aemet para los próximos días en la Comunitat Valenciana.