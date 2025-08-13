Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana

El organismo prevé chubascos aislados en el interior de la Comunitat durante la tarde del jueves antes de un repunte de las temperaturas

D. Merino Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:49 | Actualizado 18:12h.

La ola de calor seguirá sin dar tregua en la Península Ibérica pese al descenso momentáneo de temperaturas de este miércoles. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado su previsión para los próximos días en los que se espera un repunte de los termómetros con especial énfasis en la Comunitat Valenciana, donde se sufrirá «un nuevo pico cálido a partir del viernes, muy intenso sábado y domingo, con tendencia a un ligero descenso a partir del lunes».

En este sentido, el organismo estatal ha activado un doble aviso amarillo en la Comunitat Valenciana para este jueves 14 de agosto desde las 13.00 hasta las 21.00 horas por temperaturas significativamente elevadas que podrían superar los 38 grados en zonas de Valencia y sur de Alicante. Además, Aemet prevé nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado. Temperaturas con pocos cambios, continuando los valores significativamente elevados.

Lejos de terminar este episodio de calor, que va camino de ser el más cálido en la Comunitat Valenciana desde al menos 1950 en las tres primeras semanas de mes, queda la peor parte. Aemet ha elevado la alerta a naranja en la provincia de Valencia para este viernes 15 desde las 11.00 hasta las 19.00 y también mantiene el aviso amarillo en Alicante y Castellón ante una subida generalizada del mercurio que podría superar de nuevo los 40 grados en algunos puntos de la geografía valenciana. Se espera cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución en el interior de la mitad norte.

De cara al fin de semana, todavía con cierta incertidumbre por la lejanía, se esperan la peor parte de la ola de calor antes del tan ansiado descenso generalizado de los termómetros. Aemet prevé el sábado 16 cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte, donde no se descarta algún chubasco disperso acompañado de tormenta.

En este sentido, Aemet advierte: «Mucha atención los próximos días, porque vamos a tener una situación muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos».

Previsión para la próxima semana

El calor extremo que ha dominado gran parte de la Península Ibérica en las últimas semanas podría tener los días contados. La última actualización del modelo europeo muestra un cambio de tendencia que traería temperaturas más bajas de cara a la semana que viene.

La previsión indica que este descenso podría darse a mediados de la semana, rompiendo la dinámica de valores térmicos muy por encima de lo habitual para agosto y poniendo fin a la actual ola de calor. No obstante, la lejanía en la previsión todavía dejan cierta incertidumbre.