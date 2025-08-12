Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán

El organismo advierte que lo peor está por llegar y extiende el aviso especial por calor en Valencia y sur de Alicante donde se podrían superar los 38 grados

D. Merino Martes, 12 de agosto 2025, 17:49 Comenta Compartir

La ola de calor que azota la Península Ibérica continúa sin dar tregua pese al descenso generalizado de termómetros que se espera, de forma momentánea, el próximo miércoles. Tras un lunes tórrido que se ha calificado como el «día más cálido del año», las altas temperaturas continuarán siendo la tónica imperante en la Comunitat Valenciana lo que resta de semana, tal y como ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha extendido el aviso por ola de calor «probablemente hasta el lunes 18 de agosto» en todo el territorio nacional y advierte que lo peor está por llegar con «un nuevo pico cálido, aún más intenso que el de ayer».

En este sentido, el organismo estatal ha actualizado su predicción para los próximos días y ha activado un doble aviso amarillo en la Comunitat Valenciana para este miércoles 13 de agosto por temperaturas significativamente elevadas que podrían alcanzar los 38 grados en zonas de Valencia y sur de Alicante desde las 13.00 hasta las 21.00 horas. Además, Aemet prevé probables chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte por la tarde, que no se descartan en otros puntos del interior. Las temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios.

De cara al jueves 14, el calor continuará haciendo mella en la Comunitat, donde se esperan máximas de más de 33 grados en practicamente todo el territorio. Aemet mantiene un aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia de Valencia desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. Por otro lado, el organismo pronostica cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde, sin descartar algún chubasco aislado. Temperaturas mínimas sin cambios.

Para el viernes 15, todavía con incertidumbre por la lejanía, se espera un repunte de los termómetros. En este sentido, Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado continuando con los valores significativamente elevados en amplias zonas de la Comunitat.

Previsión para el final de la semana

Los mapas de predicción de Aemet apuntan a una subida del mercurio en el final de la semana. De este modo, los valores térmicos volverán a ser muy elevados y se llegará a los 40-42 grados en el cuadrante suroccidental, valle del Ebro y, a partir del sábado, en puntos de la vertiente mediterránea.

A partir del lunes, el escenario más probable es que las temperaturas comiencen a descender. Aún así, el organismo estatal ha recalcado que las temperaturas todavía serán significativamente elevadas para la época del año y que probablemente se superen los 40ºC en las mismas zonas que días anteriores.