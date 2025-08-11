Aemet activa un doble aviso amarillo este martes en la Comunitat por calor, prevé probables tormentas y señala las zonas donde caerán

El organismo estatal emite un aviso especial por la ola de calor en la provincia de Valencia y sur de Alicante con máximas que podrían superar los 37 grados

La Comunitat Valenciana y el resto del territorio nacional continúa inmersa en una segunda ola de calor veraniega que deja temperaturas disparadas en practicamente toda la Península Ibérica. Una situación que se traduce en noches en vela para los valencianos por culpa de unos termómetros que no bajan de los 25 grados durante la madrugada. En este sentido, parece que los días venideros van por la misma dinámica, según la última previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El organismo estatal ha actualizado su predicción para los próximos días y ha activado un doble aviso amarillo en la Comunitat Valenciana para este martes 12 de agosto por temperaturas significativamente elevadas en zonas de Valencia y sur de Alicante desde las 12.00 hasta las 21.00 horas con máximas de hasta 38 grados. Además, Aemet prevé probables chubascos y tormentas ocasiones en el interior durante la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y vengan acompañadas de rachas muy fuertes de viento. Las temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur y sin cambios en el resto.

De cara al miércoles 13, el calor seguirá siendo el protagonista durante la jornada, especialmente en Valencia y sur de Alicante. Se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y, por la tarde, nubosidad de evolución diurna en el interior. De nuevo podrían aparecer chubascos y tormentas en el interior de la mitad norte por la tarde, que no se descartan en otros puntos del interior.

Para el jueves 14 la tónica seguirá siendo la misma. Aemet pronostica cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior norte y probables chubascos acompañados de tormenta. El mercurio seguirá sin apenas cambios con máximas que rondarán los 40 grados en las tres provincias.

Para esta jornada, todavía con un alto grado de incertidumbre, el escenario más probable, según indica Aemet, es que comience un nuevo ascenso térmico, más acusado en la mitad norte, que continuaría en los siguientes días. Con ello, las temperaturas continuarían siendo muy elevadas en la vertiente mediterránea. Por lo que no se puede descartar que, a pesar del descenso de temperaturas del miércoles, la ola de calor pueda extenderse varias jornadas más, incluso hasta el final de la semana, especialmente en los valles del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

Previsión para el final de la semana

Cabe recordar que las últimas previsiones del modelo europeo apuntan al miércoles como jornada clave en la transición atmosférica. Un frente frío asociado a una vaguada avanzará de oeste a este por la mitad norte peninsular dejando precipitaciones más continuadas en muchas zonas, especialmente en el noroeste y áreas de montaña.

Aemet prevé que el panorama será similar para la semana del 18 al 24 de agosto: temperaturas altas, superiores al promedio normal y escasez de precipitaciones, especialmente en el Cantábrico y sur de la Península. No obstante, dada la lejanía del plazo de predicción este pronóstico podría variar en sucesivas actualizaciones.