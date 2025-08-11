La Comunitat roza la noche infernal El observatorio de Aemet en Castellón-Almassora alcanza los 27,1 grados de mínima y Valencia registra 26,5 grados de temperatura nocturna la pasada madrugada

Pablo Alcaraz Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 11:43 Comenta Compartir

El calor aprieta cada vez más a los valencianos hasta el punto de no dar ni un respiro para descansar por las noches. La realidad es que cada vez cuesta más pegar ojo en la Comunitat por culpa de las altas temperaturas. En muchos puntos de la región el mercurio no ha bajado de los 25 grados durante la pasada madrugada produciendo así el fenómeno bautizado por los expertos en meteorología como 'noches tórridas'. Pero la cosa no se queda ahí, pues el territorio valenciano se aproxima ya a las conocidas como 'noches infernales', es decir, cuando los termómetros rondan los 30 grados en horario nocturno. Véase el caso del observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situado en Castellón-Almassora que ha registrado 27,1 grados.

«Noche tórrida en los litorales de Valencia y Castellón, con mínimas que no han bajado de 25 °C. 27.1 °C ha sido la mínima en el observatorio de Castelló de la Plana-Almassora, provisionalmente, la noche más cálida desde que hay registros en la ciudad. A esta hora casi 31 °C», indicaba una publicación de la delegación valenciana de Aemet en su perfil oficial de la red social X (antes Twitter) pasadas las 9.00 de la mañana de este lunes.

La segunda ola de calor que azotará la Comunitat este verano prevé registrar máximas muy cálidas. De hecho, para este lunes, Aemet ha activado el aviso naranja para la provincia de Valencia por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, mientras en Alicante y Castellón estarán bajo nivel amarillo. La agencia ha activado además un aviso amarillo ante la previsión de chubascos y tormentas en las provincias de Valencia y Castellón.

Preemergencia por incendios

Por otro lado, otro de los principales peligros del calor son los riesgos de que se declaren importantes incendios forestales. Por ello, la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha decretado el nivel de preemergencia extremo ante el riesgo de incendios forestales.

Al respecto, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, ha explicado que «este nivel de preemergencia se ha difundido a todas las agencias, organismos y ayuntamientos para que tomen las medidas preventivas».

En este sentido, Rodríguez ha recordado a la ciudadanía «la obligatoriedad de cumplir con las normativas sobre el uso del fuego y, sobre todo, extremar las precauciones en estos días tan complejos». En estas condiciones, queda prohibido encender cualquier tipo de fuego en terreno forestal y realizar trabajos mecánicos en zona forestal.

La secretaria autonómica ha recalcado también la necesidad de utilizar el teléfono de emergencias 1·1·2 para avisar de «cualquier humo que puedan avistar y que permita desplegar rápidamente todo el dispositivo de extinción de incendios». Asimismo, se han programado vuelos de vigilancia aérea preventiva, siguiendo las directrices del Plan Especial de Incendios Forestales.

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias también ha establecido para el día de hoy diversas alertas por fenómenos meteorológicos. Por altas temperaturas está activa la alerta nivel naranja en el interior sur y litoral de Valencia y nivel amarillo en el interior norte de Valencia, sur de Castellón y todo Alicante. Respecto a lluvias y tormentas está activa la alerta nivel amarillo en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia.

Durante el día de hoy se esperan temperaturas en ascenso que alcanzarán valores significativamente elevados y se prevé la posibilidad de tormentas en el interior de la Comunitat Valenciana, sin descartar algún chubasco. Respecto al viento, se espera un viento flojo variable a primeras y últimas horas del día, predominando los componentes sur y este, con intervalos moderados por la tarde.

Cañones de agua activados en la Devesa

El Ayuntamiento de Valencia ha activado este lunes los ocho cañones de agua instalados en la Devesa de El Saler ante el nivel de riesgo extremo de incendios decretado por la Generalitat. Así, desde las 8.30 horas de la mañana están activos los cañones a fin de refrescar la zona para proteger este espacio natural, dadas las altas temperaturas, de que se produzca un incendio forestal.

Los ocho cañones de agua son capaces de lanzar 2.966 litros por minuto, lo que equivale a algo más de una descarga de un avión anfibio convencional contraincendios (FOCA), con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos. Se trata de un sistema autónomo desde el punto de vista energético, lo que garantiza que puede continuar funcionando en caso de corte de energía.