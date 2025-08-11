Los cañones de agua de El Saler, en marcha ante el calor extremo Toda la Comunitat está en riesgo máximo de fuegos forestales

El Ayuntamiento de Valencia ha activado este lunes los ocho cañones de agua instalados en la Devesa de El Saler ante el nivel de riesgo extremo de incendios decretado por la Generalitat. Así, desde las 8.30 horas de la mañana están activos los cañones a fin de refrescar la zona para proteger este espacio natural, dadas las altas temperaturas, de que se produzca un incendio forestal.

Y es que, cabe recordar que para esta jornada, además del riesgo extremo de incendios en toda la Comuntiat, hay alertas nivel importante por altas temperaturas y también nivel amarillo por tormentas secas en el norte de la provincia de Valencia y el sur de la de Castellón.

Cabe recordar que en los últimos días se están produciendo numerosos incendios que, dada la rapidez en la actuación de los efectivos están pudiendo ser controlados y extinguidos en pocas horas.

Este fin de seman se han declarado incendios en Onda, en l'Olleria y un incendio de vegetación entre la Pobla Llarga y Rafelguaraf. El de más envergadura ha sido el que se produjo este domingo en la falda del Montgó, donde dos casas tuvieron que ser desalojadas. Gracias a la eficacia de los servicios de emergencia (bomberos, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil) se consiguió perimetrar y controlar el fuego en un tiempo récord y las familias volver a sus viviendas.

Y es que la situación de este lunes 11 de agosto, en plena canícula y con una ola de color en prácticamente todo el país, está siendo complicada con varios incendios en distintos puntos del país activos, como el que está afectando al espacio natural de Las Médulas, en León.

Los servicios de emergencias piden precaución a la ciudadanía y están pendientes ante si se detecta humo o conato de fuego.