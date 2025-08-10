Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ayto. Xàbia

Controlado un incendio en el Montgó tras obligar a desalojar dos viviendas de Xàbia

La rápida actuación de los equipos de emergencias han permitido perimetrar las llamas

S. V.

Xàbia

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:58

Un susto se ha vivido este domingo en Xàbia. Los Bomberos han tenido que actuar tras ser avisados de un incendio forestal en la falda del Montgó.

La rápida actuación de los efectivos ha permitido que las llamas se encuentran ya controladas, tal como informan desde el Ayuntamiento de Xàbia.

Eso sí, por precaución, se han desalojado dos viviendas y las personas afectadas podrán regresar muy pronto.

Intervención de los equipos de emergencias en Xàbia. Ayto. Xàbia
Imagen principal - Intervención de los equipos de emergencias en Xàbia.
Imagen secundaria 2 - Intervención de los equipos de emergencias en Xàbia.

El Ayuntamiento, en un comunicado oficial en redes sociales, expresa su agradecimiento por la rapidez y eficacia de los servicios de emergencias integrado por los Bomberos, efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y también de Protección Civil que, con su intervención, han conseguido perimetrar y controlar el fuego en un tiempo récord.

