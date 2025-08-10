Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda El abogado Antonio Birlanga Blanquer ocupaba el ultraligero que cayó en picado el sábado en Requena

El siniestro ocurrido el sábado en Requena ha causado conmoción. Una avioneta cayó en picado minutos después de despegar en el aeródromo próximo a El Rebollar y sus dos ocupantes fallecieron en el acto. Uno de ellos es el abogado Antonio Birlanga Blanquer, hijo del reconocido político Antonio Birlanga Casanova, primer conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana (1982-1993). De las pesquisas para esclarecer las causas del impacto se ha hecho cargo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.

Antonio Birlanga Casanova, padre de uno de los dos hombres fallecidos en el accidente, fue responsable de la hacienda pública autonómica tras la designación del presidente socialista Joan Lerma. De esta forma, tuvo un papel clave en las negociaciones con el Gobierno central para la transferencia de competencias.

El siniestro se produjo sobre las 11:25 horas del sábado en la zona del Pontón. Se trataba de un vuelo privado y la ambulancia SAMU movilizada sólo pudo confirmar ambos fallecimientos. El ultraligero había despegado del aeródromo de Requena y, tras el impacto, se calcinó por completo. El accidente tuvo lugar en una zona agrícola ubicada entre Los Isidros y Los Duques, a la altura del kilómetro 443 de la N-332.

Sobre las 11 horas, antes de iniciar el vuelo, se pudo ver a ambos ocupantes almorzando en el aeródromo. Ambos eran vecinos de Valencia. Poco tiempo después del despegue, llegó el desastre. Emergencias recibió el aviso del accidente sobre las 11:25. El ultraligero cayó en picado. Al lugar de los hechos se movilizaron cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y una autobomba, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Requena y una unidad SAMU. Los bomberos han tenido que sofocar el incendio provocado por el accidente de la avioneta.