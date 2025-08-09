Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en la localidad que ha sido residencia de Messi y otros famosos futbolistas
Dos bomberos trabajan para apagar el fuego que ha calcinado la avioneta. CPB Valencia

Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena

El siniestro se ha producido en la zona del Pontón y la aeronave se ha calcinado por completo

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:56

Dos personas han muerto en un accidente de avioneta ocurrido este sábado por la mañana en Requena. El siniestro se ha producido sobre las 11:25 horas en la zona del Pontón. Se ha movilizado una ambulancia SAMU, que sólo ha podido confirmar ambos fallecimientos.

La avioneta había despegado del aeródromo de Requena y, tras el impacto, se ha calcinado por completo. El accidente ha tenido lugar en una zona agrícola a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

nación de Emergencias ha recibido el aviso del accidente sobre las 11:25 y se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y una autobomba, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Requena y una unidad SAMU.

Fuentes del Aeródromo de Requena confirman que el vuelo no pertenecía a la escuela de pilotos. Los bomberos han tenido que sofocar el incendio provocado por el accidente de la avioneta. La extinción ya ha finalizado la extinción y las investigaciones se quedan al cargo de la Guardia Civil.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Conmoción en la política española tras el intento de suicidio de José María Ángel
  2. 2 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  3. 3 En libertad el tironero que robó un reloj de 110.000 euros a Santiago Calatrava en Valencia
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  6. 6 Detenido en Valencia por atracar tres comercios con un cuchillo de cocina
  7. 7 El precio del aceite de oliva virgen extra en los supermercados desde el viernes 8 de agosto
  8. 8 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  9. 9

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  10. 10 Muere una mujer de 73 años en un accidente entre un coche y un camión en la V-30 en Paterna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena

Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena