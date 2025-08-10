Aemet activa un aviso amarillo ante la previsión de chubascos y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá La agencia activa también avisos naranja y amarillo por altas temperaturas

Andoni Torres Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 14:57 | Actualizado 15:35h.

Las altas temperaturas y las tormentas serán la tónica de los próximos días en la Comunitat Valenciana, según las últimas previsiones de Aemet. La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el pico de la ola de calor está aún por llegar y ha activado aviso naranja para este lunes, entre las 13.00 y las 21.00 horas, en la provincia de Valencia y amarillo en Castellón y Alicante.

Las tormentas serán también protagonistas este lunes. Aemet ha activado aviso amarillo ante la previsión de chubascos acompañados de tormenta en el interior de Castellón y Valencia.

Calor y tormentas el lunes 11 de agosto

El lunes amanecerá con cielo poco nuboso o despejado en la Comunitat, con nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde y chubascos acompañados de tormenta en el interior de Castellón y Valencia. Las temperaturas subirán hasta alcanzar valores significativamente elevados, según avisa Aemet.

Valencia estará en aviso naranja por altas temperaturas entre las 13.00 y las 21.00 horas, y Alicante y Castellón en aviso amarillo.

Alerta de Emergencias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido por su parte alerta naranja por altas temperaturas en el interior sur y litoral de Valencia, y nivel amarillo en el interior norte de Valencia, sur de Castellón y todo Alicante.

También ha decretado aviso amarillo por lluvias y tormentas desde las 14.00 hasta las 20.59 horas en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia. En algunos casos estas tormentas pueden dejar rachas muy fuertes de viento y localmente con poca o nula precipitación.