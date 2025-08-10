La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto En plena ola de calor hay municipios donde esta noche han necesitado mantas para dormir

Vilafranca, pueblo de la provincia de Castellón, en una imagen de archivo.

María Gardó Valencia Domingo, 10 de agosto 2025, 08:58 | Actualizado 09:40h.

La segunda ola de calor del verano ya afecta a las tres provincias valencianas. Aemet ha extendido el aviso por altas temperaturas hasta el jueves en toda España. En la provincia de Valencia ha activado un aviso naranja para el lunes ante la previsión de temperaturas máximas significativamente elevadas .

En mitad de este ambiente tórrido, ciertas localidades de la Comunitat Valenciana viven durante el verano en un oasis. Algunas de ellas, como El Toro, han dormido a 8 grados durante esta madrugada de domingo.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 8,4 Bocairent 10,1 Vilafranca 10,7 Xixona 11,3 Ares del Maestrat 12,1 Ayora 12,1 Enguera 12,8 Agres 12,8 Camporrobles 13,1 Bicorp 13,1

Para esta semana, Aemet también ha avisado de la llegada de probables chubascos.