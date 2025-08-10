La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
En plena ola de calor hay municipios donde esta noche han necesitado mantas para dormir
Valencia
Domingo, 10 de agosto 2025, 08:58
La segunda ola de calor del verano ya afecta a las tres provincias valencianas. Aemet ha extendido el aviso por altas temperaturas hasta el jueves en toda España. En la provincia de Valencia ha activado un aviso naranja para el lunes ante la previsión de temperaturas máximas significativamente elevadas .
En mitad de este ambiente tórrido, ciertas localidades de la Comunitat Valenciana viven durante el verano en un oasis. Algunas de ellas, como El Toro, han dormido a 8 grados durante esta madrugada de domingo.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|El Toro
|8,4
|Bocairent
|10,1
|Vilafranca
|10,7
|Xixona
|11,3
|Ares del Maestrat
|12,1
|Ayora
|12,1
|Enguera
|12,8
|Agres
|12,8
|Camporrobles
|13,1
|Bicorp
|13,1
Para esta semana, Aemet también ha avisado de la llegada de probables chubascos.
