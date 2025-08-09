Amet activa un aviso naranja para el lunes en Valencia por fuerte calor, anuncia probables tormentas el martes y señala las zonas donde caerán
La Comunitat afronta el pico de la ola de calor
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:13
La Comunitat Valenciana afronta a partir de este domingo 10 de agosto el pico de la segunda ola de calor del verano. Aemet ha activado un aviso naranja en la provincia de Valencia para el lunes ante la previsión de temperaturas máximas significativamente elevadas. En Alicante y Castellón, el aviso es, por el momento, amarillo.
Las lluvias podrían volver el martes a la Comunitat. Aemet prevé probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde en el interior de Valencia y Castellón.
Previsión del domingo
El domingo amanacecerá en la Comunitat con cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde. Temperaturas máximas en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, en ligero descenso en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto.
Previsión del lunes 11
Aemet ha activado un aviso naranja en la provincia de Valencia ante la previsión de fuerte calor entre las 13.00 y las 21.00 horas. La stemperaturas podrían alcanzar los 41 grados en localidades como Xàtiva. En Castellón y Alicante el aviso en amarillo.
Previsión del martes
Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado el martes, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte de la Comunitat (Valencia y Castellón), donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en la mitad norte. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, predominando la componente este con intervalos de moderado por la tarde.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.