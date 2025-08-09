Amet activa un aviso naranja para el lunes en Valencia por fuerte calor, anuncia probables tormentas el martes y señala las zonas donde caerán

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Comunitat afronta el pico de la ola de calor

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:13

La Comunitat Valenciana afronta a partir de este domingo 10 de agosto el pico de la segunda ola de calor del verano. Aemet ha activado un aviso naranja en la provincia de Valencia para el lunes ante la previsión de temperaturas máximas significativamente elevadas. En Alicante y Castellón, el aviso es, por el momento, amarillo.

Las lluvias podrían volver el martes a la Comunitat. Aemet prevé probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde en el interior de Valencia y Castellón.

Previsión del domingo

El domingo amanacecerá en la Comunitat con cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas en el tercio norte por la tarde. Temperaturas máximas en ascenso ligero en los litorales de Valencia y Castellón, en ligero descenso en el interior de Valencia y con pocos cambios en el resto.

Previsión del lunes 11

Aemet ha activado un aviso naranja en la provincia de Valencia ante la previsión de fuerte calor entre las 13.00 y las 21.00 horas. La stemperaturas podrían alcanzar los 41 grados en localidades como Xàtiva. En Castellón y Alicante el aviso en amarillo.

Previsión del martes

Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado el martes, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte de la Comunitat (Valencia y Castellón), donde no se descartan chubascos acompañados de tormenta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo un descenso de las máximas en la mitad norte. Viento flojo variable a primeras y últimas horas, predominando la componente este con intervalos de moderado por la tarde.

