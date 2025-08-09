La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
Hay municipios que son un oasis en mitad de las altas temperaturas
Valencia
Sábado, 9 de agosto 2025, 09:37
La Comunitat Valenciana vive los días más calurosos del verano, el periodo conocido como canícula (que comprende de mediados de julio a mediados de agosto). La previsión se Aemet para este sábado es de cielo poco nuboso o despejado. Y aunque las brisas han bajado ligeramente los termómetros durante los últimos días, la situación cambiará a partir de este domingo cuando se espera un nuevo pico de calor que se alargará hasta el viernes.
En mitad de este ambiente tórrido, ciertas localidades de la Comunitat Valenciana viven durante el verano en un oasis. Algunas de ellas, como El Toro, han dormido a 9 grados durante esta madrugada de sábado.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|El Toro
|9,6
|Vilafranca
|10,8
|Bocairent
|11,0
|Xixona
|11,8
|La Pobla de Benifassà
|12,2
|Ares del Maestrat
|12,3
|Casas Bajas
|12,3
|Calles
|12,4
|Sant Mateu
|12,9
|Artana
|13,1
Para esta semana, Aemet también ha avisado de la llegada de probables chubascos.
