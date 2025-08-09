Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula
Ares del Maestrat, en una imagen de archivo. Jordi Maura

La localidad de la Comunitat Valenciana que ha dormido este sábado a 9 grados en plena canícula

Hay municipios que son un oasis en mitad de las altas temperaturas

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:37

La Comunitat Valenciana vive los días más calurosos del verano, el periodo conocido como canícula (que comprende de mediados de julio a mediados de agosto). La previsión se Aemet para este sábado es de cielo poco nuboso o despejado. Y aunque las brisas han bajado ligeramente los termómetros durante los últimos días, la situación cambiará a partir de este domingo cuando se espera un nuevo pico de calor que se alargará hasta el viernes.

En mitad de este ambiente tórrido, ciertas localidades de la Comunitat Valenciana viven durante el verano en un oasis. Algunas de ellas, como El Toro, han dormido a 9 grados durante esta madrugada de sábado.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
El Toro 9,6
Vilafranca 10,8
Bocairent 11,0
Xixona 11,8
La Pobla de Benifassà 12,2
Ares del Maestrat 12,3
Casas Bajas 12,3
Calles 12,4
Sant Mateu 12,9
Artana 13,1

Para esta semana, Aemet también ha avisado de la llegada de probables chubascos.

