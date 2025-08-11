Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Playa de las Arenas. EFE/ Ana Escobar

Así están las playas de Valencia, Gandía, Tavernes y Guardamar hoy lunes, 11 de agosto: dónde hay bandera roja, verde y amarilla

Consulta el estado de las costas valencianas en directo

María Gardó

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:16

La jornada de este lunes 11 de agosto se presenta soleada en las playas de Valencia, aunque muy calurosa. Frente a las altas temperaturas, se recomienda protegerse de forma especial del sol y el calor en las horas centrales del día. Este lunes hay alerta naranja en la provincia de Valencia por temperaturas que pueden alcanzar los 40 grados.

Puedes consultar en la siguiente tabla, en tiempo real, el estado de cada una de las playas de la Comunitat Valenciana.

Para estar al tanto del estado de las playas y calas, podrás acceder a toda la información completa en los links que se proporcionan a continuación. Gracias a este recurso que ofrece InfoPlayas, es posible consultar aspectos como la temperatura, el estado del mar, el aforo o incluso si hay presencia de medusas. Además, también ofrece la opción de acceder a las previsiones para otros días.

Playas en Valencia

Arenas

Cabañal

El Perellonet

El Saler

La Devesa

La Malladeta

La Garrofera

Malvarrosa

Pinedo

L'Arbre del Gos

Playas de Gandía

Marenys de Rafalcaid

Venecia

Nord

