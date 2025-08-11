La localidad valenciana que ha dormido este lunes a 8 grados en pleno agosto En plena ola de calor hay municipios donde esta noche han necesitado mantas para dormir

María Gardó Valencia Lunes, 11 de agosto 2025, 10:05 Comenta Compartir

Aemet ha activado en la provincia de Valencia un aviso naranja para este lunes ante la previsión de temperaturas máximas significativamente elevadas. La región, con alertas de 40 grados en Valencia, sufrirá los efectos de la masa de aire cálido africano hasta el viernes. Las previsiones apuntan a que la región registrará su mayor temperatura media del verano en este comienzo de semana.

En mitad de esta segunda ola de calor del verano, ciertas localidades de la Comunitat Valenciana viven en un oasis. Algunas de ellas, como El Toro, han dormido a 8 grados durante esta madrugada de lunes.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA El Toro 8,7 Bocairent 11,3 Xixona 12,4 Casas Bajas 12,8 Ayora 13,2 Vilafranca 13,6 El Pinós 14,3 Camporrobles 14,4 Requena 14,9 Enguera 14,9

Pese al calor de estos días, Aemet ha activado un aviso amarillo por chubascos y tormentas en la Comunitat y ha señalado las zonas donde lloverá.