Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa un aviso amarillo ante la previsión de chubascos y tormentas en la Comunitat y señala las zonas donde lloverá
Varias personas se refrescan en una fuente este domingo en Valencia. IVÁN ARLANDIS

La Comunitat alcanzará este lunes su temperatura más alta del verano

La región, en alerta naranja y con avisos de 40 grados en Valencia, sufrirá los efectos de la masa de aire cálido africano hasta el viernes

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:38

La Comunitat se prepara para sus días más sofocantes. Las previsiones apuntan a que, durante el lunes y el martes, la región registrará su mayor ... temperatura media del verano, superando los valores registrados a finales de junio. Un calor extremo que obligará a tomar precauciones. Habrá alerta naranja en la provincia de Valencia este lunes entre las 13 y las 20 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Uno de los fallecidos en el accidente de avioneta es hijo de un exconseller de Hacienda
  3. 3

    Las fisuras en el robo del reloj de Calatrava
  4. 4

    La Diputación se plantea ya apartar a Ninet de la subdirección del MuVIM tras no acreditar que es licenciada
  5. 5 La localidad valenciana que ha dormido este domingo a 8 grados en pleno agosto
  6. 6

    El primer fármaco valenciano que pone en jaque al cáncer
  7. 7 Dos muertos en un accidente de avioneta en Requena
  8. 8 Virus chikungunya: qué es, cuáles son los síntomas y el tratamiento
  9. 9

    Corberán engrasa la máquina
  10. 10 Muere José Miguel Bielsa, expresidente de los empresarios de la playa de Las Arenas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Comunitat alcanzará este lunes su temperatura más alta del verano

La Comunitat alcanzará este lunes su temperatura más alta del verano