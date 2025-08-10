La Comunitat alcanzará este lunes su temperatura más alta del verano

La Comunitat se prepara para sus días más sofocantes. Las previsiones apuntan a que, durante el lunes y el martes, la región registrará su mayor ... temperatura media del verano, superando los valores registrados a finales de junio. Un calor extremo que obligará a tomar precauciones. Habrá alerta naranja en la provincia de Valencia este lunes entre las 13 y las 20 horas.

Este domingo por la tarde se ha comenzado a percibir la subida del mercurio. En pleno centro de Valencia, vecinos y turistas han buscado refugio y alternativas para refrescarse. Las fuentes se convierten en un recurso desesperado para combatir bochorno. Al mismo tiempo, las playas estaban abarrotadas.

La tercera ola de calor ya ha llamado a la puerta de la Comunitat, una de las pocas autonomías que la estaba esquivando durante los últimos días. Precisamente, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha movilizado este domingo un helicóptero con Grupo Especial de Rescate en Altura para socorrer a una mujer de 23 años que ha sufrido un golpe de calor en Buñol. Se han desplazado al lugar una unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y un SAMU.

Para este lunes por la tarde, la AEMET ha activado la alerta naranja en la provincia de Valencia, donde se alcanzará los 40 grados en el interior sur y los 39 en el litoral. Es decir, riesgo importante. En cambio, en Alicante y Castellón, el aviso se mantendrá en amarillo con temperaturas de hasta 38 grados en el interior.

Ante esta situación, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido el aviso por riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat. Algo que también ocurrió a mediados de julio.

La Agencia Estatal de Meteorología da algunas de las claves sobre el comportamiento de esta nueva ola de calor: «Los últimos días las brisas han suavizado las temperaturas en la Comunitat Valenciana, pero esta situación va a cambiar a partir del domingo». Y fija el pico cálido entre hoy y el viernes, con el máximo previsto el lunes y martes.

De esta forma, los termómetros valencianos van a batir su récord anual. «Esta situación de temperaturas muy altas, nocturnas y diurnas, brisas débiles y con entrada tardía, se va a prolongar gran parte de la semana que viene. El lunes y martes, probablemente, serán los más cálidos del verano en la Comunitat Valenciana, superando al 29 y 30 de junio», anuncia la AEMET.

La agencia se refiere a la temperatura media en la región. A finales de junio superó ligeramente los 28 grados, mientras que para este lunes se espera 29. A pesar de que la masa de aire cálido africano se encuentra sobre la Comunitat desde hace días, existen unos factores por los que el calor se va a disparar.

No está previsto que sople viento de poniente. «El cambio de temperaturas será porque las brisas de mar serán más débiles y tardías, siendo menos eficiente el mecanismo de refrigeración y ventilación del aire mediterráneo», explica la AEMET.

La ola de calor, que arrancó en España el pasado día 3, irrumpe ahora en la Comunitat sin una fecha final definida. «Tras un ligero descenso en las máximas el miércoles y jueves, pero todavía con temperaturas significativamente altas, se puede producir un nuevo ascenso el próximo fin de semana, aunque con las incertidumbres lógicas a medida que nos alejamos en el plazo de predicción», avisa la AEMET.