Emergencias extiende hasta el lunes 18 de agosto el riesgo extremo de incendios forestales en la Comunitat debido a las altas temperaturas Está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha acordado extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana.

Así se ha acordado en una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que han acudido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

Irene Rodríguez ha recordado que está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal. La secretaria autonómica también ha instado a la población a llamar al 1·1·2 en caso de avistar cualquier humo para que «de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios».

Por otro lado, Rodríguez ha recordado que se debe tener especial precaución con «las personas mayores, los niños y las personas vulnerables, sobre todo, ante estas temperaturas tan altas». Y ha subrayado la importancia de «beber abundante agua, no realizar actividades físicas en las horas de más incidencia del calor y dispensar un cuidado especial a las personas más vulnerables».

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha señalado que «todos los dispositivos están activados en estos momentos, todos los observatorios, los 65 observatorios que hay en la Comunitat, están trabajando intensamente» y ha recalcado que «el método que mejor funciona a la hora de evitar un incendio o que un incendio se quede solo en un conato es precisamente avisar a las autoridades, avisar a Emergencias, al 1·1·2».

