Urgente Aemet activa un aviso naranja en Valencia y alerta de «situación muy adversa» con la llegada de un nuevo pico de calor para el fin de semana
Iván Arlandis

Emergencias extiende hasta el lunes 18 de agosto el riesgo extremo de incendios forestales en la Comunitat debido a las altas temperaturas

Está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal

AT

Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:40

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, ha acordado extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana.

Así se ha acordado en una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que han acudido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

Irene Rodríguez ha recordado que está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal. La secretaria autonómica también ha instado a la población a llamar al 1·1·2 en caso de avistar cualquier humo para que «de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios».

Por otro lado, Rodríguez ha recordado que se debe tener especial precaución con «las personas mayores, los niños y las personas vulnerables, sobre todo, ante estas temperaturas tan altas». Y ha subrayado la importancia de «beber abundante agua, no realizar actividades físicas en las horas de más incidencia del calor y dispensar un cuidado especial a las personas más vulnerables».

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha señalado que «todos los dispositivos están activados en estos momentos, todos los observatorios, los 65 observatorios que hay en la Comunitat, están trabajando intensamente» y ha recalcado que «el método que mejor funciona a la hora de evitar un incendio o que un incendio se quede solo en un conato es precisamente avisar a las autoridades, avisar a Emergencias, al 1·1·2».

