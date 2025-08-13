Alpuente, Millares, Enguera... el fuego amenaza los montes de la Comunitat Cox y Xodos completan cinco incendios en todo el territorio además del siniestro más grave en Teresa de Cofrentes

Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:54 | Actualizado 20:58h.

La Comunitat Valenciana, amenazada por los incendios. Los servicios de Energencias 112 han localizado a las 19.10 horas un incendio forestal en Alpuente, muy próximo a Pinar de Montesinos. La causa es la caída de un rayo, la misma que otro fuego que amenaza el Valle de Ayora, declarado en término de Teresa de Cofrentes. También a lo largo de esta tarde se ha declarado otro incendio en Enguera, en una zona limítrofe con Castilla La Mancha, pero ya se ha dado por estabilizado, según ha informado la Conselleria de Emergencias en sus redes sociales.

El último incendio declarado, y del que Emergencias ha reportado a las 20:50, es el de Millares, que ha requerido la movilización de varios efectivos de extinción, entre ellos dos medios aéreos. Además, hasta el lugar se han personado los miembros de una unidad de brigadas forestales, una autobomba, un coordinador forestal, así como voluntarios de Sinarcas y Navarrés. Igualmente, otros dos fuegos de vegetación se han declarado a lo largo de la tarde en Xodos y Cox, ya extinguido.

En cuanto al incendio de Alpuente, hasta el lugar del sinietro forestal se han desplazado dos unidades forestales de la Generalitat Valenciana, así como dos autobombas, un coordinador forestal y voluntarios de Titaguas. Los efectivos trabajan para que el fuego no se propague por la masa forestal de esta zona de la comarca de Los Serranos.

Al parecer, la presencia de vegetación seca fruto, entre otros factores, de las altas temperaturas de este verano, pueden favorecer que se extienda el fuego en la zona de monte. El término de Alpuente ya se ha visto amenazado pro la acción del fuego en otros veranos. En el primer trimestre de 2023 un siniestro entre este municipio y La Yesa llegó a necesitar que se movilizasen medios aéreos.