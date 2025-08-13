Declarado un incendio forestal en Teresa de Cofrentes

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:42 Comenta Compartir

Los servicios de Emergencias de la Generalitat han declarado durante la tarde de este miércoles un incendio forestal en el término municipal de Teresa de Cofrentes, a causa de un rayo. La Generalitat avisaba precisamente por la mañana que las condiciones meteorológicas en el interior de la provincia de Valencia eran propicias para elevar a extremo el riesgo de incendios. Un rayo ha sido la causa del inicio del fuego.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad terrestre y otra helitransportada, así como una autobomba, tres medios aéreos y voluntarios de Ayora. Sin embargo, a los pocos minutos Emergencias informaba de una actualización de los medios con más apoyos.

En estos momentos tratan de sofocar las llamas 2 unidades terrestres y hasta tres helitransportada, así como una autobomba, siete medios aéreos, dos brigadas forestales del Consorcio Provicnial de Bomberos de Valencia (CPBV) y voluntarios de Ayora y de Cofrentes.