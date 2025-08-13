Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Declarado un incendio forestal en Teresa de Cofrentes
Imagen de archivo de un incendio forestal. EFE

Declarado un incendio forestal en Teresa de Cofrentes

Los servicios de Emergencias trabajan para extinguir el conato

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:42

Los servicios de Emergencias de la Generalitat han declarado durante la tarde de este miércoles un incendio forestal en el término municipal de Teresa de Cofrentes, a causa de un rayo. La Generalitat avisaba precisamente por la mañana que las condiciones meteorológicas en el interior de la provincia de Valencia eran propicias para elevar a extremo el riesgo de incendios. Un rayo ha sido la causa del inicio del fuego.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad terrestre y otra helitransportada, así como una autobomba, tres medios aéreos y voluntarios de Ayora. Sin embargo, a los pocos minutos Emergencias informaba de una actualización de los medios con más apoyos.

En estos momentos tratan de sofocar las llamas 2 unidades terrestres y hasta tres helitransportada, así como una autobomba, siete medios aéreos, dos brigadas forestales del Consorcio Provicnial de Bomberos de Valencia (CPBV) y voluntarios de Ayora y de Cofrentes.

