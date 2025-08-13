Mazón se desplaza hacia el incendio de Teresa junto a Mompó

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, se dirige hacia el puesto de mando avanzado del incendio de Teresa de Cofrentes. Así lo ha expresado en ... su cuenta de la red X, antes Twitter, añadiendo que irá acompañado de su homólogo en la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. «El Presidente de la Diputación y yo nos dirigimos al puesto de mando avanzado de Teresa de Cofrentes. Reitero mi profundo agradecimiento a todos los efectivos implicados en la extinción», ha señalado el jefe del Consell. Esta publicación se ha realizado sobre las 20:15 horas y un cuarto de hora después ya se ha visto al dirigente llegando a la zona de coordinación.

Previamente, y por el mismo canal, Mazón había coreado su preocupación por el incendio declarado desde primera hora de la tarde en Teresa de Cofrentes. El dirigente, que entonces no se encontraba en la zona, sí subrayaba que está al tanto de lo que sucede en el Valle de Ayora, al haber hablado con los responsables de su Gobierno autonómico y otras instituciones que tienen a su cargo las labores de extinción.

«Tras haber hablado con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el conseller de Emergencias, seguimos muy pendientes de la evolución del incendio en Cofrentes», ha señalado la cuenta del presidente de la Generalitat en la red social X.

En la misma red social, la cuenta de la Conselleria de Emergencias de la Generalitat ha publicado una fotografía en la que se ve al conseller titular de esta institución, Juan Carlos Valderrama, hablando con un miembro de Bomberos en el puesto de mando avanzado.

Del mismo modo que Mazón, la delegada del Gobierno en la Generalitat también se ha expresado en redes sociales, con un post que acompaña otro de la UME en el que se ven efectivos desplazándose hacia la zona afectada. «Muy pendientes de la evolución del incendio forestal en Teresa. La Generalitat ha solicitado la activación de la UME y ya trabajan 100 efectivosa con 6 autobombas y 40 vehículos. Mucha precaución y sigamos las recomendaciones de los canales oficiales», ha señalado en su publicación la dirigente socialista.