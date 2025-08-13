Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz se desinfla este jueves 14 de agosto con la nueva tarifa: las horas prohibitivas para poner la lavadora
Carlos Mazón, con el conseller Valderrama, a su llegada al puesto de mando avanzado. GONZALO BOSCH

Mazón se desplaza hacia el incendio de Teresa junto a Mompó

La delegada del Gobierno también expresa su atención hacia el fuego en el Valle de Ayora y confirma que la Generalitat ha solicitado el despliegue de la UME

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:24

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, se dirige hacia el puesto de mando avanzado del incendio de Teresa de Cofrentes. Así lo ha expresado en ... su cuenta de la red X, antes Twitter, añadiendo que irá acompañado de su homólogo en la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. «El Presidente de la Diputación y yo nos dirigimos al puesto de mando avanzado de Teresa de Cofrentes. Reitero mi profundo agradecimiento a todos los efectivos implicados en la extinción», ha señalado el jefe del Consell. Esta publicación se ha realizado sobre las 20:15 horas y un cuarto de hora después ya se ha visto al dirigente llegando a la zona de coordinación.

