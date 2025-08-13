Los bomberos de la Diputación de Valencia desconvocan la huelga de celo y se movilizan en el incendio de Teresa de Cofrentes

Los sindicatos de los bomberos de la Diputación de Valencia se han ofrecido a interrumpir la huelga de celo que han mantenido durante las ... últimas semanas, con hasta tres parques cerrados, para movilizarse hasta el incendio que se encuentra activo en Teresa de Cofrentes, al interior de la provincia.

La evolución del fuego que lleva activo desde minutos antes de las 16.00 horas de este miércoles ha obligado al servicio de Emergencias de la Generalitat a activar el nivel 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales, solicitar la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a desalojar dos pedanías y ha movilizar hasta 13 medios aéreos que trabajan en las labores de extinción a esta hora de la tarde.

Desde los sindicatos de bomberos recuerdan que, tal como se acordó con el Consorcio, en caso de declararse la situación 2 en un incendio forestal «se levantarían las restricciones de no hacer horas extras en ese incendio».

«Por ello instamos al colectivo a acudir a los llamamientos de refuerzos forestales, en la medida de sus posibilidades, con tal de dar una respuesta operativa lo más contundente posible ante el incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes y proteger nuestros montes y sus gentes por encima de todo», asegura la comunicación oficial de la Junta de Personal.