Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque de Bomberos de Catarroja cerrado por la 'huelga de celo' JLBort

Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

La 'huelga de celo' en el Consorcio Provincial reduce el número de efectivos disponibles en plena ola de calor

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:24

En plena ola de calor como la que vive la Comunitat, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat emitió para lunes, martes y ... este miércoles el nivel 3 de riesgo extremo en materia de incendios forestales. Sin embargo, algunos parques de bomberos en la provincia de Valencia no estaban operativos. Se trata de las bases de Catarroja, Pobla de Farnals y Burjassot. El motivo no es otro que la 'huelga de celo' de los bomberos en señal de protesta por sus condiciones de trabajo dentro del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia (CPBV).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  6. 6

    Las carreras que evitan los alumnos valencianos
  7. 7

    La realidad tras la pillada de Coldplay: los engaños rompen más de 5.000 parejas al año en Valencia
  8. 8 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10 La localidad valenciana que ha dormido este martes a 10 grados en plena ola de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios