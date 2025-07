Los bomberos redoblan las presiones a la Diputación

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han organizado, este miércoles por la mañana, un encuentro frente a las puertas de la Diputación para ... reivindicar, una vez más, la falta de personal y medios que sufren desde hace años. Con el lema «Bomberos sí, toreros no», y acompañados de una gran multitud de compañeros, han querido subrayar el hecho de que «sí hay presupuesto para los toros, pero no para mejorar las condiciones de los bomberos».

Desde el 29 de junio, los bomberos tomaron la decisión de ceñirse a su jornada laboral, ya que durante la riada tuvieron que recurrir a hacer horas extra para poder abarcar todos los servicios. Sergio Martínez, bombero del Consorcio Provincial lo ha dejado claro: «No hemos aprendido nada de la dana y hemos dicho basta». La falta de efectivos y de material está obligando al cierre parques, además de que «no se cubren las alertas 3 para incendios forestales», explica Jesús Gómez, delegado y miembro de la junta de personal.

La Diputación asegura que no pueden negociar porque no tienen ninguna propuesta por escrito, pero según los bomberos del consorcio, esto no es cierto. Como ha explicado Martínez, «existe un preacuerdo firmado por la dirección y por el señor Avelino que acaban de volcar. ¿Cómo puede decir esas mentiras cuando hay un preacuerdo que tiene el membrete y la firma de la dirección de este consorcio?». Sus caras son un poema: llevan 24 días de huelga de celo y parece que la Diputación no ha escuchado nada de lo que piden. Es más, los bomberos sienten que incluso ha olvidado lo que se les prometió tras la dana.

«Cuando ocurrió la dana hubo promesas políticas de que nos iban a modernizar, iban a invertir en nosotros íbamos a tener más vehículos y más efectivos sobre el terreno, pero no ha sido así», declara Helios Martín, bombero del parque de paterna y miembro de UGT. El objetivo de estas manifestaciones es que la Diputación atienda la petición de los bomberos para que puedan proteger al ciudadano mejor. «Queremos que aumente la plantilla, que mejoren nuestras condiciones laborales. Nos tienen en precario y encima sufrimos continuamente presiones para que dejemos de protestar», recalca Sergio Martínez.

Cansados de las presiones y de que no se tome en serio su situación, los bomberos del Consorcio Provincial están dispuestos a seguir con encuentros y manifestaciones hasta recibir una respuesta: «Si hace falta, llegaremos hasta las elecciones de dentro de dos años». No buscan problemas, sino que necesitan «sentarse a negociar de forma seria para que, desde dirección, sean conscientes de la situación: que se están cerrando parques y el ciudadano está en peligro», termina Martín.