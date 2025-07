Los bomberos continúan con las presiones a la Diputació por falta de personal y medios

Marta Beltrán Martes, 8 de julio 2025, 12:52 Comenta Compartir

Desde el 29 de junio, los bomberos del Consorcio Provincial decidieron dejar de hacer horas extra para denunciar la falta de efectivos y recursos materiales que llevan sufriendo desde hace años, y así van a seguir hasta que reciban una respuesta de la Diputació. «Si hubiera una nueva dana, estaríamos incluso peor preparados que hace ocho meses», explican los tres principales sindicatos de bomberos: UGT, Intersindical y CGT.

Según han precisado los bomberos, hacen falta, al menos, 200 efectivos para poder dar un servicio adecuado. Una situación que parecía empezar a mejorar en marzo, con un preacuerdo del Consorcio que contemplaba la creación de 45 nuevos puestos a lo largo de tres años, pero que hace dos semanas se rompió «alegando que no podían superar el techo de gasto». Esta falta de personal obliga a los bomberos a realizar horas extra para poder cubrir todos los servicios de emergencia necesarios.

A esto se suma la escasez de material que Helios Martín, delegado de UGT, ha catalogado de «arcaico». La provincia solo cuenta con tres camiones de altura porque el resto tienen problemas técnicos o no han pasado la ITV. En muchas ocasiones, se ven obligados a compartid los equipos de protección personal porque no hay suficientes para todos, como en el caso de los neoprenos, que soplo se han comprado de la talla XL y XXL. Tampoco disponen de bombas de achique adecuadas para la extracción de lodo y, aunque ya se avisó de esto durante la dana, no se ha hecho nada al respecto. «Esta situación es muy grave, y lejos de solucionarse, podría ir a peor», afirman los sindicatos.