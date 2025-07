Tres parques de bomberos cerrados y plantillas al límite en la provincia de Valencia en plena alerta 3 por ola de calor

Héctor Esteban Valencia Sábado, 5 de julio 2025, 12:28 | Actualizado 13:17h. Comenta Compartir

El pulso que mantienen los bomberos del Consorcio de Valencia y la Diputación se ha enquistado, las negociaciones no han llegado a buen puerto ... y hoy sábado, en pleno estado de emergencia 3 por peligro de incendio, los parques están bajo mínimos, hay incluso tres cerrados y no se da el refuerzo forestal de 24 agentes pactado cuando la situación de emergencia así lo requiere. Los bomberos provinciales han iniciado una 'huelga de celo' y se niegan a realizar horas extraordinarias porque la Diputación no ha cumplido con las mejoras prometidas. En la otra orilla, desde el organismo que preside Vicent Mompó, se asegura que no se puede cumplir con lo pactado porque el techo de gasto marcado por el Gobierno central impide mejorar las condiciones acordadas el pasado mes de marzo.

La realidad que se va a vivir este fin de semana es muy preocupante ya que la dotación para responder, por ejemplo, a un incendio forestal desde la Diputación va a ser muy limitada. En estos momentos hay tres parques cerrados -Moncada, Catarroja y Ontinyent-, además no hay sargentos ni en Gandia ni en Alcira, y las segundas salidas en los parques de Torrent y Gandia están anuladas. Además, no está el refuerzo de los 24 bomberos con funciones forestales por estar el alerta 3. Los bomberos no van a deponer su actitud, como lleva informado LAS PROVINCIAS desde el pasado domingo, y van a mantener firme el pulso hasta que desde la Diputación haya un cambio de opinión, señalan los representantes de los trabajadores. De hecho, las protestas son visibles con pintadas y carteles en los parques y en los camiones en contra de la gestión de la Diputación y advirtiendo a la población del riesgo que corren. En la reunión del viernes, la dirección del Consorcio presentó una modificación del acuerdo alcanzado en marzo de 2025 sobre el tiempo de trabajo, formación y retribuciones salariales. Unos cambios, según la Diputación, obligadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que impide que se puedan atender algunas de las peticiones de la plantilla porque no se puede saltar por encima del techo de gasto. Desde la dirección del Consorcio lamentaron que las medidas de presión por parte de la plantilla afecten al servicio y son conscientes de el riesgo de que afecte a la seguridad de los ciudadano con unos servicios bajo mínimos. Las dos partes están dispuestas a seguir negociando para tratar de llegar a un acuerdo pero la realidad es que ahora mismo las posturas son muy distantes y el servicio de bomberos de la Diputación de Valencia se ha visto muy afectado en plena ola de calor.

