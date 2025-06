La 'huelga de celo' de los bomberos obliga a cerrar los parques de Moncada y Catarroja

Los problemas en los parques de bomberos del Consorcio continúan y las protestas suben un peldaño más. Ayer, debido a la 'huelga de celo' ... iniciada por la plantilla -se ajustan a su horario laboral y no hacen horas extras- dos parques, el de Moncada y el de Catarroja, tuvieron que cerrar ante la falta de efectivos. Y en otros, como el de Torrent, ha visto como la segunda salida ha quedado anulada y en Paterna no había sargento.

En algunos de los camiones se han pintado con espray mensajes de protesta y se advierte a la población de que está en riesgo por la falta de bomberos. La plantilla va a seguir sus acciones de protesta sine die hasta que se cumplan o al menos se negocien los acuerdos laborales que se firmaron el pasado mes de marzo y que no se han cumplido. Esta situación de parálisis se vive en plena ola de calor en la provincia de Valencia, con temperaturas que superan los 40 grados en algunos puntos.

La dirección del Consorcio ha emitido un decreto en el que se obliga a trabajar para dar cobertura al servicio de bomberos, una orden que por ahora no han cumplido los bomberos, que no descartan aumentar la presión de su protesta para que la Diputación de Valencia atienda las peticiones de reforzar la plantilla: «Dijeron que no cumplen lo firmado en marzo por falta de presupuesto».

Las protestas comenzaron el domingo 29 de junio y fueron varios los parques los que prestaron servicio con una plantilla por debajo del mínimo exigido. Faltaron hasta 12 bomberos. Los representantes sindicales de UGT, Intersindical y CGT emitieron un comunicado para alertar de la situación y advertir de los riesgos que se corren si los turnos de los parques no se cubren con los mínimos exigidos para atender cualquier emergencia: «No cumplir los servicios mínimos en este Consorcio implica poner en riesgo la vida de los ciudadanos por una carencia de medios». Los representantes de los bomberos apuntan que durante la dana ya se puso de manifiesto esta situación, «por una falta de organización, personal y medios».

Desde las organizaciones sindicales aseguraron que las únicas modificaciones «han ido dirigidas a incrementos salariales para jefes área y departamento, algunos de ellos incorporados recientemente por libre designación por parte del presidente del Consorcio y cambios de puestos de confianza en plazas fijas por concurso».

Esta situación ha llevado a una «huelga de celo» que implica que la plantilla sólo realizará el horario laboral sin horas extraordinarias, lo que implica que no se puedan cubrir los servicios mínimos y que los parques queden en precario. De esta manera, los servicios se cubren sin todos los puestos necesarios en los centros operativos.

El domingo ya se vieron muy afectados varios parques de la provincia: Moncada (menos un bombero), Pobla (menos un bombero y un cabo), Paterna (menos un sargento de 8 a 20 horas), L'Eliana (menos un cabo), Burjassot (menos un cabo), Catarroja (menos un cabo), Alzira (menos un sargento), Xàtiva (menos un cabo y menos un bombero), Requena (menos un sargento) y centra de comunicaciones (falta jefe de sala).

La Diputación de Valencia, ante la situación creada, ha emitido un comunicado de prensa en el que asegura que la medida no es fruto de una falta de voluntad para reforzar las plantillas «sino que es una restricción legal impuesta por la normativa estatal que regula el gasto público». La norma es la que limita el gasto público a un máximo del 3,2% respecto al ejercicio anterior, «por lo que es una imposición legal a la Diputación».

Desde el órgano provincial aseguraron que en los próximos dos años aumentará la plantilla con 246 nuevas plazas y cumplir así la recomendación de un estudio de la Universitat de València de 2022 para una prestación óptima del servicio. También, y según las mismas fuentes, se está abonando desde el año pasado el complemento de la carrera profesional, lo que significa un aumento del gasto de un millón de euros.

A finales de esta semana se va a convocar una nueva mesa de negociación con los sindicatos con el fin de llegar a acuerdos viables para mejorar el servicio y las condiciones del personal, «siempre desde el marco legal disponible», señalan desde la Diputación.