Hasta 800.000 litros de agua blindan la Devesa contra incendios

Trabajadores del sistema de prevención de incendios forestales de la Generalitat se lo reconocieron a LAS PROVINCIAS. La Devesa de El Saler es uno ... de los entornos naturales mejor protegidos contra el fuego de toda la Comunitat. Por un lado, esta afirmación se debe a que dentro del propio parque natural hay ubicado un parque de bomberos. Ante cualquier conato, la respuesta sería rápida. Sin embargo, otro factor juega un papel clave, y son los cañones de agua. Este instrumento ha descargado un total de 800.000 litros de agua en la última semana al bosque de la Devesa.

Los cañones de El Saler se instalaron en 2024 para mejorar las medidas de prevención de incendios en el bosque de la Devesa de la Albufera. Su función es sencilla. Cuando la Generalitat decreta el nivel de prealerta 3 por riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Valencia, este dispositivo se activa con el fin de humedecer la maleza y reducir así las posibilidades de que un fuego se reproduzca con velocidad. En total, son hasta ocho los cañones instalados, con capacidad para disparar casi 3.000 litros de agua por minuto.

Pues bien, desde el lunes 11 de agosto (hace nueve días) la ola de calor que ha afectado a la región ha obligado a mantener activa la alerta por riesgo extremo de incendios durante toda la semana. Esto ha provocado que los cañones se hayan utilizado por primera vez desde su instalación durante nueve días seguidos. Durante todo ese tiempo, los cañones han descargado hasta 800.00 litros de agua. Una cantidad que equivaldría a la descarga de 234 aviones anfibio convencionales contraincendios (FOCA), o la misma cantidad para camiones de bomberos del Ayuntamiento de Valencia.

Desde el Consistorio confirmaron que, de media, los cañones han estado encendidos durante unos 30 minutos al día. Por tanto, cada jornada el Ayuntamiento ha utilizado casi 85.000 litros para proteger el bosque de la Devesa. Hay que recordar que se trata de un sistema autónomo desde el punto de vista energético, lo que garantiza que puede continuar funcionando en caso de corte de energía. Este equipamiento preventivo está formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real y, en caso de incendio, simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción, así como de cámaras que ayudaran a la rápida detección y evolución del fuego.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Valencia reforzó durante la época estival los Bomberos del Saler refuerzan la vigilancia con patrullas que van acompañadas siempre de un equipo de extinción para reducir los tiempos de respuesta en caso de producirse o detectarse algún conato de incendio.

Siempre que una jornada despierta con la notificación activa de nivel 3 de prealerta por riesgo extremo de incendios forestales, los cañones del Saler se disparan de manera automática a las 8.30 horas de la mañana. De esta manera, los cañones descargan con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos. Este martes fue el noveno día seguido en el que se activaban los cañones, y así lo seguirán haciendo mientras se mantenga activa la alerta extrema por riesgo de incendios en el litoral de la provincia de Valencia, como se encuentra también este miércoles.

La protección contra incendios del bosque de la Devesa es una de las obsesiones del actual equipo de Gobierno en la ciudad. De hecho, además de la instalación de los cañones de agua en El Saler y el refuerzo de las patrullas para vigilar que todo esté en orden, el Consistorio también ha implementado un nuevo sistema en la devesa para ralentizar la propagación de posibles fuegos. Durante el mes de mayo el servicio Devesa-Albufera del Consistorio aplicó productos retardantes en zonas estratégicas del parque, lo que permite crear líneas de defensa contra las llamas y reducirá la inflamabilidad de la vegetación durante los meses críticos de verano. La operación cubre una superficie de 13.000 metros cuadrados con 32.500 litros de producto, aplicados en mayo desde vehículos autobomba en movimiento y manualmente con mangueras en las zonas de difícil acceso.