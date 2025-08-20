Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los cañones del Saler rocían la Devesa. Iván Arlandis

Hasta 800.000 litros de agua blindan la Devesa contra incendios

El Ayuntamiento usa más veces que nunca los cañones del Saler por el riesgo extremo de fuegos durante los últimos nueve días

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:27

Trabajadores del sistema de prevención de incendios forestales de la Generalitat se lo reconocieron a LAS PROVINCIAS. La Devesa de El Saler es uno ... de los entornos naturales mejor protegidos contra el fuego de toda la Comunitat. Por un lado, esta afirmación se debe a que dentro del propio parque natural hay ubicado un parque de bomberos. Ante cualquier conato, la respuesta sería rápida. Sin embargo, otro factor juega un papel clave, y son los cañones de agua. Este instrumento ha descargado un total de 800.000 litros de agua en la última semana al bosque de la Devesa.

