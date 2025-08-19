Los bomberos trabajan en más de media docena de incendios activos en la Comunitat Los fuegos en Llombai, Millares y Teresa de Cofrentes están controlados y evolucionan favorablemente los declarados entre Tales y Artana, el de Callosa d'en Sarrià y el de Fuentes de Ayódar

R. González Dénia Martes, 19 de agosto 2025, 11:25 Comenta Compartir

La Comunitat Valenciana ha despertado este martes con un panorama un poco más tranquilo en cuanto a la climatología, pero no tanto en lo referente a las llamas tras la intensa jornada de conatos e incendios forestales declarados ayer, principalmente por los rayos de las tormentas secas. En este momento los bomberos trabajan para sofocar más de media docena de incendios activos en la región. Algunos siguen de ayer y otros son nuevos.

Valencia concentra cuatro de ellos, de los que ya se encuentran controlados, según han confirmado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. El más reciente se sitúa en Higueruela. Unos minutos antes de las 10 horas se ha alertado de la presencia de una columna de humo en un área de pinada. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de bomberos, una brigada forestal y un medio aéreo.

Este es el segundo fuego que se produce hoy en la provincia. Sobre las 8.12 horas se ha declarado un incendio forestal en Llombai, en la zona del Tello. De inmediato han acudido cuatro dotaciones de bomberos y tres medios aéreos para atajarlo con rapidez y a las 9.54 horas ya estaba controlado. En el lugar permanecen cinco dotaciones y tres brigadas forestales.

Por lo que respecta al de Millares, declarado el lunes en la Muela de Cortes, quedó ayer controlado sobre las 18.43 horas. Y ese mismo día también se había dado por controlado el de Teresa de Cofrentes.

En la provincia de Castellón, de los 15 incendios de ayer, ya sólo queda un activo, al que hoy se le ha sumado uno nuevo. Los bomberos siguen trabajando en el fuego situado entre Tales y Artana y que afecta a la zona del monte del Espino y que, según han remarcado del Consorcio Provincial, no tiene acceso vía terrestre. Los medios aéreos están trabajando y su evolución es positiva.

Las tormentas secas que de forma puntual se siguen produciendo podrían estar detrás de un nuevo nuevo fuego de vegetación, «por posible caída de un rayo», en Fuentes de Ayódar. Hasta allí se han desplazado, entre otros efectivos, una dotación de bomberos, una brigada forestal, tres medios aéreos y voluntarios forestales. Su evolución también es positiva en este enclave.

En cuanto a Alicante, esta mañana, poco antes de las 7.30 horas, se ha declarado un incendio de vegetación por culpa de un rayo en la zona de Serrella, en la localidad de Callosa d'en Sarrià. De inmediato han acudido al lugar dos dotaciones del Consorcio Provincial, dos brigadas forestales de la Generalitat, dos autobombas, un coordinador forestal y un agente medioambiental.

También se ha desplazado un medio aéreo que, tras la evolución favorable, se ha retirado.